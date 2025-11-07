禁宰禁運豬隻解封 運豬車陸續直達高雄肉品運銷中心

非洲豬瘟解禁，路上可見活體豬隻運送。（記者李惠洲攝）

非洲豬瘟15天禁令解除！農業部昨天宣布解禁活豬運輸、7日凌晨起解禁豬隻屠體運輸，今天在路上可見活體運送豬隻車在路上跑，也讓許多路過民眾好奇圍觀。

自從台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟確診，中央啟動豬隻禁運、禁宰，並且禁止廚餘餵養豬等命令，也讓許多餐廳、小吃、市場無豬肉可用、可買，經過長達15天的禁令與防疫追蹤下，所幸沒有新增個案，病毒只在台中現蹤，沒有擴散開來，得以解禁活豬運載；7日0時恢復拍賣屠宰，以及屠體運輸，但仍持續禁止廚餘養豬。

記者今天在路上就直擊兩輛活體豬隻運送車直達高雄的肉品運銷公司，被關在籠子內的豬隻叫聲不斷明顯躁動許多，為了確保安全清消，解禁後相關防疫作為不會間斷，持續人車管制出入、健康紀錄等落實環境清消。

