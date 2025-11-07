為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    禁宰禁運豬隻解封 運豬車陸續直達高雄肉品運銷中心

    2025/11/07 16:32 記者李惠洲／高雄報導
    非洲豬瘟解禁，路上可見活體豬隻運送。（記者李惠洲攝）

    非洲豬瘟解禁，路上可見活體豬隻運送。（記者李惠洲攝）

    非洲豬瘟15天禁令解除！農業部昨天宣布解禁活豬運輸、7日凌晨起解禁豬隻屠體運輸，今天在路上可見活體運送豬隻車在路上跑，也讓許多路過民眾好奇圍觀。

    自從台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟確診，中央啟動豬隻禁運、禁宰，並且禁止廚餘餵養豬等命令，也讓許多餐廳、小吃、市場無豬肉可用、可買，經過長達15天的禁令與防疫追蹤下，所幸沒有新增個案，病毒只在台中現蹤，沒有擴散開來，得以解禁活豬運載；7日0時恢復拍賣屠宰，以及屠體運輸，但仍持續禁止廚餘養豬。

    記者今天在路上就直擊兩輛活體豬隻運送車直達高雄的肉品運銷公司，被關在籠子內的豬隻叫聲不斷明顯躁動許多，為了確保安全清消，解禁後相關防疫作為不會間斷，持續人車管制出入、健康紀錄等落實環境清消。

    活體解禁，運送豬隻車量在路上移動，也讓籠子內的豬隻躁動不安。（記者李惠洲攝）

    活體解禁，運送豬隻車量在路上移動，也讓籠子內的豬隻躁動不安。（記者李惠洲攝）

    非洲豬瘟解禁，路上可見活體豬隻運送。（記者李惠洲攝）

    非洲豬瘟解禁，路上可見活體豬隻運送。（記者李惠洲攝）

    非洲豬瘟15天禁令解除，路上可見運豬車直達肉品運銷公司。（記者李惠洲攝） （記者李惠洲攝）

    非洲豬瘟15天禁令解除，路上可見運豬車直達肉品運銷公司。（記者李惠洲攝） （記者李惠洲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播