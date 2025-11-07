為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    到宜蘭偏鄉國小致贈校務發展基金 李棟樑勉孩童勤奮向學

    2025/11/07 16:19 記者羅添斌／台北報導
    軍人之友社榮譽理事長李棟樑率團到宜蘭大同國小，致贈學校校務發展基金，並與學童溫馨互動。（圖：軍聞社提供）

    軍人之友社榮譽理事長李棟樑率團到宜蘭大同國小，致贈學校校務發展基金，並與學童溫馨互動。（圖：軍聞社提供）

    長期關懷偏鄉地區學童教育的中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今日率團前往宜蘭縣大同鄉大同國小關懷慰問，並致贈校務發展基金，他肯定學生們用心向學，以及老師們的偉大付出，讓偏鄉學校的小朋友能獲得完善的教育品質。

    位在宜蘭大同鄉的大同國小，既是偏鄉國小又是原住民重點發展教育的國小，學校含兩處分校的學生人數合計為70人，學生大多為泰雅族人，家庭背景也是以單親與隔代教養為主。

    李棟樑同時也是懷恩基金會丶陳玲基金會兩公益事業基金會董長，今天在兩基金會相關幹部陪同下，前往宜蘭縣大同國小，受到師生的熱烈歡迎。

    學校首先由打擊樂社團同學帶來精彩演出，場面活潑且溫馨。隨後李榮譽理事長逐一與小學生及師長互動，除獻上滿滿的關懷與鼓勵及捐贈物資，並以「懷恩基金會及陳玲基金會」名義，致贈學校校務發展基金。對於投入偏鄉地區教育工作的全體人員，李棟樑除了加油打氣之外，並致上崇高敬意與謝忱。

    大同國小校長劉人豪表示，感謝李榮譽理事長長期關懷偏鄉教育，不僅以實際行動支持學校發展，更以溫暖與愛心鼓勵師生，讓孩子們深刻感受到社會的關懷與力量。他也勉勵全體學生，要以李榮譽理事長為榜樣，學習「取之於社會、用之於社會」的精神，將來有能力時也能回饋社會，傳遞這份愛與關懷。

    軍友社榮譽理事長李棟樑與大同國小師生互動熱烈，學生組成的打擊樂社團帶來精彩演出，場面活潑且溫馨。（圖：軍聞社提供）

    軍友社榮譽理事長李棟樑與大同國小師生互動熱烈，學生組成的打擊樂社團帶來精彩演出，場面活潑且溫馨。（圖：軍聞社提供）

