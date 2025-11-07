「鳳凰變更大顆」了！颱風論壇：11月有這種東西真是見鬼

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午PO出衛星雲圖，可見「鳳凰」又比昨天變「更大顆」。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

「鳳凰」颱風來勢洶洶，預計10日從菲律賓呂宋島登陸，再北轉往台灣移動。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午PO出衛星雲圖，可見「鳳凰」又比昨天變「更大顆」，而粉專昨晚也忍不住喊：「11月有這種東西真是見鬼。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午3時左右發文貼出衛星雲圖，表示這是鳳凰颱風目前的模樣，「真的很巨巨」。透過比較，也可見鳳凰颱風比起昨天、前天的衛星雲圖，肉眼可見地更為巨大。

台灣颱風論壇昨晚也在Threads上發文表示，「11月有這種東西真是見鬼」。他指出，雖預測颱風從南部靠近，但北部、東部也不會沒事，「颱風外圍環流搭上東北季風，天氣肯定是爛」。

「天氣風險 WeatherRisk」粉專也提醒，鳳凰在登陸菲律賓時可達強颱等級，但接近台灣時預估會降為輕颱。預計下週一（10日）氣象署會發布海上警報，後續各地納入警報範圍機率高，中心有機會登陸。

下週一至週二（10至11日）東北季風與颱風外圍環流交互作用，北部、東半部嚴防豪大雨，各地有強陣風，週三（12日）颱風經過台灣上空，各地嚴防強風豪雨，直到週四（13日）颱風會逐漸遠離並減弱。

