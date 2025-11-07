為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「鳳凰變更大顆」了！颱風論壇：11月有這種東西真是見鬼

    2025/11/07 18:21 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午PO出衛星雲圖，可見「鳳凰」又比昨天變「更大顆」。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午PO出衛星雲圖，可見「鳳凰」又比昨天變「更大顆」。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    「鳳凰」颱風來勢洶洶，預計10日從菲律賓呂宋島登陸，再北轉往台灣移動。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午PO出衛星雲圖，可見「鳳凰」又比昨天變「更大顆」，而粉專昨晚也忍不住喊：「11月有這種東西真是見鬼。」

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午3時左右發文貼出衛星雲圖，表示這是鳳凰颱風目前的模樣，「真的很巨巨」。透過比較，也可見鳳凰颱風比起昨天、前天的衛星雲圖，肉眼可見地更為巨大。

    台灣颱風論壇昨晚也在Threads上發文表示，「11月有這種東西真是見鬼」。他指出，雖預測颱風從南部靠近，但北部、東部也不會沒事，「颱風外圍環流搭上東北季風，天氣肯定是爛」。

    「天氣風險 WeatherRisk」粉專也提醒，鳳凰在登陸菲律賓時可達強颱等級，但接近台灣時預估會降為輕颱。預計下週一（10日）氣象署會發布海上警報，後續各地納入警報範圍機率高，中心有機會登陸。

    下週一至週二（10至11日）東北季風與颱風外圍環流交互作用，北部、東半部嚴防豪大雨，各地有強陣風，週三（12日）颱風經過台灣上空，各地嚴防強風豪雨，直到週四（13日）颱風會逐漸遠離並減弱。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播