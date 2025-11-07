為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    養豬大縣雲林開拍2647頭豬 今日豬肉拍賣均價98.92元作收

    2025/11/07 16:20 記者李文德／雲林報導
    雲林肉品市場今日規格豬每公斤拍賣均價98.92元。（雲林肉品市場提供）

    雲林肉品市場今日規格豬每公斤拍賣均價98.92元。（雲林肉品市場提供）

    中央禁宰令解除，全國肉品市場開拍，養豬大縣的雲林肉品市場今天拍賣2647隻豬，經過將近7小時交易，規格毛豬每公斤均價以98.92元作收。總經理黃加安預估，立冬後天氣會降溫，豬肉吃的飼料較多，成長也會快，供應量會增加，價格可能會回穩一點，預估價格波動在5%內。

    黃加安指出，雲林縣11月7日規格豬每公斤平均價格98.92元，均重為128.5公斤，以全國禁運宰令前一週（10月16至22日）行情相較，與當週最高價的21日相比略高2.27元，與當週最低價的10月22日86.13元相比，增加12.79元，漲幅15％。

    黃加安表示，以均重來看，相較疫情發生前120公斤增加8公斤左右，沒有出現預期增加10公斤的超重情況，判斷是豬農在這段期間飼料餵養得宜。今天立冬，接下來氣溫將會逐漸下降，豬隻也會因此胃口大增，飼料也較吃得下，成長也會比較快，豬隻供應量也會增加，預估近期價格大約會以3至5％的價格波動。

    黃加安預估，15天禁宰累積的數量，大約需要2至3個月才有辦法完全消化，由於明年春節在2月中旬，屆時豬肉需求也會提高，預估豬價在過年前會因市場採購量增加，可能略為上修。

