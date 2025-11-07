澎湖區漁會放流5000顆海膽苗 守護海洋生機

馬糞海膽雖已人工完全繁養成功，但野外海膽保種工作相當重要。（澎湖區漁會提供）

澎湖馬糞海膽愈禁愈少，還好已突破人工完全繁養技術，但野生族群數量的穩定，關係到未來保種的重要性。澎湖區漁會今（7）日在澎湖沿近海域，辦理海膽放流活動，共計放流5000顆人工育成的馬糞海膽種苗，期望藉由實際行動恢復澎湖海洋生態環境，落實「社會企業責任」與「漁業資源永續」的理念，同時為馬糞海膽野外保種盡份心力。

總幹事顏德福表示，澎湖海域素以豐富漁業資源著稱，但近年因氣候變遷及過度採捕，部分生物族群數量明顯下降。澎湖區漁會身為地方漁民共同體的一員，不僅肩負漁民生計的推動者角色，更是守護海洋生態的重要夥伴。此次放流活動正是以實際行動回饋海洋、回饋社會，展現漁會推動「海洋復育、永續共榮」的決心。

漁會指出，此次放流海膽，均由澎湖縣政府農漁局認定專業機構人工繁殖育成，經適度馴化後放流至合適棲地，有助於補充野生族群，促進藻場及周邊生態系恢復。未來澎湖區漁會將持續與澎湖縣政府及學術單位合作，進行放流後追蹤與環境監測，建立海洋資源復育的長期資料庫。

顏德福強調，保護海洋並非單一單位的責任，而是全民共同的使命。澎湖區漁會將持續以「社會企業責任」為核心，結合漁民、學校與社區力量，推動更多生態友善行動，讓「澎湖的海」成為永續與希望的象徵。同時透過民間力量協助海膽苗放流，希望來年海膽野生數量能增加，不像近年來數量急速銳減。

澎湖區漁會善盡海洋公民及回饋社會責任，放流五千顆海膽苗。（澎湖區漁會提供）

