清零解封挺台中豬！11/9鐵道市集送500份排骨酥 加碼抽大安肉乾

台中購物節挺「台中豬」，明（8）日霧峰原流市集發放肉乾，並加碼於9日下午2時50分在台中車站「鐵道市集」發送500份排骨酥，還有線上線下加碼共抽出50盒肉製品禮盒。（經發局提供）

非洲豬瘟疫情清零解封，中市府感謝防疫人員、市民及產業界體諒與支持，台中購物節續挺「台中豬」，明（8）日霧峰原流市集發放肉乾，並加碼於9日下午2時50分在台中車站「鐵道市集」發送500份排骨酥，還有線上線下加碼共抽出50盒肉製品禮盒。

今年鐵道市集主推「舊城新潮、潮玩中城」，結合中區電子、繼光、自由3大商圈，以及原民、女性市集等元素，活絡中區商機，提供民眾到場享受午後市集時光、行動力挺台中豬。

經發局長張峯源表示，台中購物節刺激消費、帶動商機，適逢疫情解禁、豬肉回歸市場，購物節也要站在第一線與中區商圈業者一起力挺台中豬，9日鐵道市集將發送在地夜市知名的大慶排骨酥共500份，最棒的好「豬」味與民眾分享；現場活動也會抽出大安農會「杏仁脆豬肉片+岩燒豬肉條」禮包，線上線下共50份，加上鐵道市集豐富的活動，包含40家品牌市集、音樂饗宴、趣味集點及摸彩活動，精彩可期。

這次鐵道市集邀集多元特色攤商現場設攤，如中區百年老店「陳允寶泉」、道地伴手禮「新太陽堂餅店」、「九個太陽」及「丸文食品」，除豐富的攤位展售外，更規劃多場精彩表演與互動，包括音樂開場秀、魔術氣球秀、花式籃球演出等，讓現場氣氛熱鬧不斷。

活動同時結合「台中購物節」推出加碼抽獎與集點，只要於市集消費滿額或拍照打卡上傳社群，即可兌換限量福袋及抽獎券。活動當日抽出總價值超過10萬元的豐富獎項，包括Dyson吹風機、空氣清淨機、AirPods及遠東百貨禮券等多項好禮，讓民眾享受在舊城探索的美食旅程，還有滿滿好禮帶回家。

張峯源補充說，台中購物節除延續天天抽現金、週週抽汽車的好康活動外，為吸引國際旅客熱情響應，今年還增設外國人專屬抽1萬元美金3組，外籍旅客只需持護照註冊「台中通TCPASS APP」並登錄消費發票，即可與本國民眾一同參加購物節抽獎。

