考生注意！ 學測及高中英聽二試報名11/11截止

115學年度高中英語聽力測驗第二次考試及學科能力測驗2項考試刻正報名中，大考中心提醒，報名皆到本月11日止。（資料照）

與高中生升學息息相關的115學年度高中英語聽力測驗第二次考試及學科能力測驗2項考試，大考中心提醒，報名皆至本月11日截止，考生必須特別留意，不要錯過了報名時間，同時報名後也要在時間確認報名資訊是否正確，以免影響考試權益。

但報名完後還需要確認資料，有鑒於曾發生未確認資料致考試權益受損的情況，大考中心強調，完成報名手續之考生，務必於「確認報名資料期間」內至大考中心網站各項考試「試務專區」，登入「考生專區」確認報名資料。其中高中英語聽力測驗第二次考試得確認期間為本月14日至18日，學科能力測驗為本月14至20日。



大考中心指出，如發現姓名、考試地區、報名科目及無冷氣試場有任1項與原報名資料不同、遺漏或者有不可歸責於考生之事由而需更正時，必須在截止日前提出更正，逾期概不受理。如需更正資料，集體報名者由集報單位以正式公文方式提出；個別報名者則須檢附相關證明資料，以電子郵件（photo@ceec.edu.tw）或傳真（02-23661365）方式提出申請。

大考中心也提到，欲報考「英聽第二次考試」或「學科能力測驗」考生，請務必詳閱考試簡章。有關2項考試之重要試務訊息將登載於大考中心網站「最新訊息」及2項考試之「考試訊息」，請考生多加留意與閱覽。各項試務訊息，以大考中心官網之公告為準。

