    首頁 > 生活

    十月超熱！平均27.4度 全台17測站達同期最高

    2025/11/07 15:59 記者吳亮儀／台北報導
    氣象署公布今年十月氣候狀況。（氣象署提供）

    中央氣象署今天（7日）公布今年10月氣候狀況，其中氣溫創新高、雨量北多南少。平均氣溫高達27.4度，較氣候平均值25.2度高2.2度，11個平地站月平均氣溫創1951年以來同期最高、全台17個測站達同期最高。

    氣象署指出，十月上旬至中旬受太平洋高壓影響，氣溫極端偏高，11個平地站月平均氣溫創1951年以來同期最高、全台17個測站達同期最高。統計10月最高氣溫達35度以上的天數有1.3天，比氣候平均值0.1天多了1.2天。

    其中，台北站高溫日數達9日，9月及10月都達到同期最多。累積雨量部分，平均153.5毫米較氣候值略多19.6毫米。其中，十月19日至29日受東北季風、風神颱風外圍環流及低壓帶影響，北部及東北部降雨顯著。降雨以迎風面的北部及東北部為主。淡水站達同期最多、東吉島站達同期最少、大武站達同期次少。

    降雨日數平均8.2天，較氣候值少2.6天，其中嘉義站、台南站、大武站及東吉島站達同期最少。

    氣象署公布今年十月氣候狀況。（氣象署提供）

