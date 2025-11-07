台北動物園迎3石虎 去年新生「捲心餅」中陷阱截肢回老家

台北市立動物園台灣動物區迎3隻石虎。圖為「捲心餅」。（台北動物園提供）

台北市立動物園台灣動物區將迎接新居民，石虎「捲心餅」、「平平」和「阿給」透過與農業部林業與自然保育署合作的野生動物救傷收容計畫，經評估後不適合野放。當中，「捲心餅」是台北動物園內石虎「春捲」的後代，野放後不幸中陷阱只得截肢，才輾轉回園。

台北動物園表示，去年初生的捲心餅，是透過農業部林保署野生動物救傷收容計畫來到動物園內的石虎「春捲」的後代，4個月大時，與同胎的石虎「捲心麵」前往位於南投的生物多樣性研究所進行野放訓練後野放；然而，「捲心餅」因中陷阱受傷被發現，儘管及時救治卻必須將左前肢截肢，從此失去在野外獨立生存的能力，只能輾轉回到台北動物園收容，擔負起保育大使的重任。

「捲心餅」的故事並非單一事件，「平平」也是在台中市太平誤中獸鋏，因傷重須截肢無法野放；「阿給」則是在非石虎分布區的淡水被發現，研判可能曾遭非法捕捉飼養，喪失了野外應有的警覺性，同樣只能進入收容體系。

台北動物園表示，這些案例共同突顯石虎在野外所面臨的致命威脅，其中包含了棲地消失、路殺、非法陷阱等，而野外遊蕩動物的滋擾更讓牠們的命運雪上加霜。

園方指出，「捲心餅」經過野放訓練又在野外生活過，對人類的警戒心較高，即使度過一個多月的檢疫與適應期，在戶外活動場的「捲心餅」依然不太喜歡人們的視線，總會把自己藏得嚴嚴實實；由於動物會依照自己的意願待在相對安全舒適的位置，遊客們通常要多點耐心，仔細觀察就可以發現牠們。園方也提醒，觀察石虎時，請務必降低說話音量、放輕腳步、也不要出聲逗弄動物，盡可能不打擾到動物才有機會看到牠們現身。

台北市立動物園台灣動物區迎3隻石虎。圖為「平平」。（台北動物園提供）

台北市立動物園台灣動物區迎3隻石虎。圖為「阿給」。（台北動物園提供）

台北市立動物園台灣動物區迎3隻石虎。圖為「捲心餅」。（台北動物園提供）

