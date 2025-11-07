ITF台北國際旅展》華航AI品牌形象大使亮相 台灣出發全航線76折起

ITF台北國際旅展，華航AI品牌形象大使亮相。（華航提供）

2025ITF台北國際旅展今天（7日）起在南港展覽館1館登場，中華航空宣布，台灣出發全航線價格最優惠76折起，購票再抽機票，暢玩世界。

華航展區J1811以年度品牌主軸「Fly Beyond Boundaries」為設計核心，首次運用懸空吊掛造景，結合繽紛炫目的插畫風格，點綴具立體感的空間設計，凸顯全新開航鳳凰城及其他北美航點知名地標。

華航表示，只要加入華航官方LINE帳號，可下載全新Q版制服人員「小花生活系列」貼圖，並公布最新「AI品牌形象大使」，邀民眾沉浸式互動鳳凰城的魅力與AI客服創新服務；北美新夥伴「西南航空精選航站」，透過幸運輪盤遊戲分享聯航合作轉乘的便捷資訊。

此外，華航攜手五桐號與風靡全球的Care Bears™跨界聯名「彩虹樂園區」，歡迎民眾踴躍前來華航展區，體驗玩美新樂園，還能獲得多款限量好禮。

華航ITF線上旅展同步促銷，台灣出發全航線最優惠76折起，精選航線台北─曼谷3645元起（未稅）、台北─峴港6075元起（未稅）、台北─高松7695元起（未稅）、台北─大阪9315元起（未稅），不到萬元直飛日韓、東南亞等熱門航點；美澳航線2萬有找。

12月3日亞洲首家直航台北─鳳凰城1萬9440元起（未稅）、台北─布里斯本1萬7160元起（未稅）；直飛歐洲6大黃金航點同場特惠，台北─羅馬2萬2446元起（未稅）、台北─布拉格2萬3650元起（未稅），購票登錄再抽全球不限航點經濟艙機票及豐富好禮。

華航推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市2（Zootopia 2）」的人氣角色，打造全新「動物方城市2主題彩繪機」，將在11月19日台北飛往洛杉磯CI006正式啟航，從報到櫃台至機上服務，享受被動物方城市主角圍繞的歡樂氣氛。「動物方城市2主題彩繪機」首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點。

2025ITF台北國際旅展今天（7日）起在南港展覽館1館登場，中華航空宣布，台灣出發全航線價格最優惠76折起，購票再抽機票。（華航提供）

華航打造全新「動物方城市2主題彩繪機」，將在19日台北飛往洛杉磯CI006正式啟航，從報到櫃台至機上服務，享受被人氣主角圍繞的歡樂氣氛。（華航提供）

