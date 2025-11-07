為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡江大橋超高大主橋塔工序超難！ 每節塊混凝土澆灌超過12小時

    2025/11/07 15:53 記者吳亮儀／台北報導
    淡江大橋主橋塔設計、施工。（公路局提供）

    淡江大橋主橋塔設計、施工。（公路局提供）

    淡江大橋預計明年五月通車，建造單位交通部公路局陸續進行最後工程階段。淡江大橋最顯眼的是它高聳的主橋塔，公路局指出，主橋塔造型是複雜3D曲面，塔腳由下而上、雙塔逐漸融合為單塔，鋼筋與模板就位後隨即展開塔吊逐桶連續澆置的長期挑戰，每一個節塊的澆置往往超過12小時，考驗施工團隊的耐力與專注。

    淡江大橋主跨徑長達450公尺，是全球最大跨徑的單塔不對稱斜張橋，由每節15公尺、寬度達50公尺的巨型鋼梁節塊組成，重量達400噸以上，相當於波音747飛機的重量。淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府從來不曾參與建造。

    公路局說明，主橋塔造型是複雜3D曲面，塔腳由下而上、雙塔逐漸融合為單塔，下方雙塔腳柱區（U2～U29）與塔頂造型區（U51～U53）斷面變化大，模板採用飛模系統吊掛組裝。

    公路局說明，塔上方合併區（U30～U50）高度達108公尺以上，斷面變化較小，採用自動爬模系統施工。至於飛模如何作業？公路局指出，是利用大型塔吊將整組模板與平台吊升至指定位置，依序進行「脫模、吊升、固定、錨定」循環，作業彈性高、調整方便，更是複雜曲面施工的重要好幫手。

    而自動爬模如何作業？公路局指出，以電動油壓系統驅動模板自動上升，依循「脫模、滑軌頂升、爬架頂升、組模、澆置」的作業循環，每昇層4公尺，爬升約需20分鐘，周期穩定，同時兼顧施工安全、品質與效率。

    使用自動爬模的好處有哪些？公路局指出，自動爬模模組化加上自動化原理施工，可減少吊掛作業，每升層完成後即可自動進入下一循環作業。所有施工設施整合為一體，大幅提升工作效率與安全性，是高塔施工中重要的關鍵技術。

    公路局特別指出，過程中混凝土要一桶一桶的澆置，鋼筋與模板就位後隨即展開塔吊逐桶連續澆置的長征挑戰，每一個節塊的澆置往往超過12小時，考驗著團隊的耐力與專注；白天組裝模板、夜晚綁紮鋼筋，每一道工序都必須精準到位。

    淡江大橋主橋塔設計、施工。（公路局提供）

    淡江大橋主橋塔設計、施工。（公路局提供）

    淡江大橋主橋塔設計、施工。（公路局提供）

    淡江大橋主橋塔設計、施工。（公路局提供）

    淡江大橋主橋塔設計、施工。（公路局提供）

    淡江大橋主橋塔設計、施工。（公路局提供）

    淡江大橋主橋塔設計、施工。（公路局提供）

    淡江大橋主橋塔設計、施工。（公路局提供）

    淡江大橋主橋塔設計、施工。（公路局提供）

    淡江大橋主橋塔設計、施工。（公路局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播