淡江大橋超高大主橋塔工序超難！ 每節塊混凝土澆灌超過12小時

淡江大橋主橋塔設計、施工。（公路局提供）

淡江大橋預計明年五月通車，建造單位交通部公路局陸續進行最後工程階段。淡江大橋最顯眼的是它高聳的主橋塔，公路局指出，主橋塔造型是複雜3D曲面，塔腳由下而上、雙塔逐漸融合為單塔，鋼筋與模板就位後隨即展開塔吊逐桶連續澆置的長期挑戰，每一個節塊的澆置往往超過12小時，考驗施工團隊的耐力與專注。

淡江大橋主跨徑長達450公尺，是全球最大跨徑的單塔不對稱斜張橋，由每節15公尺、寬度達50公尺的巨型鋼梁節塊組成，重量達400噸以上，相當於波音747飛機的重量。淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府從來不曾參與建造。

公路局說明，主橋塔造型是複雜3D曲面，塔腳由下而上、雙塔逐漸融合為單塔，下方雙塔腳柱區（U2～U29）與塔頂造型區（U51～U53）斷面變化大，模板採用飛模系統吊掛組裝。

公路局說明，塔上方合併區（U30～U50）高度達108公尺以上，斷面變化較小，採用自動爬模系統施工。至於飛模如何作業？公路局指出，是利用大型塔吊將整組模板與平台吊升至指定位置，依序進行「脫模、吊升、固定、錨定」循環，作業彈性高、調整方便，更是複雜曲面施工的重要好幫手。

而自動爬模如何作業？公路局指出，以電動油壓系統驅動模板自動上升，依循「脫模、滑軌頂升、爬架頂升、組模、澆置」的作業循環，每昇層4公尺，爬升約需20分鐘，周期穩定，同時兼顧施工安全、品質與效率。

使用自動爬模的好處有哪些？公路局指出，自動爬模模組化加上自動化原理施工，可減少吊掛作業，每升層完成後即可自動進入下一循環作業。所有施工設施整合為一體，大幅提升工作效率與安全性，是高塔施工中重要的關鍵技術。

公路局特別指出，過程中混凝土要一桶一桶的澆置，鋼筋與模板就位後隨即展開塔吊逐桶連續澆置的長征挑戰，每一個節塊的澆置往往超過12小時，考驗著團隊的耐力與專注；白天組裝模板、夜晚綁紮鋼筋，每一道工序都必須精準到位。

