打造「斗六舊城文化園區」！修復12處文資建築 向中央爭取2.2億

雲林縣政府串聯斗六舊城區12處文資建築作為文化節點，向中央爭取2.2億「再造歷史現場2.0」修復經費，盼打造「斗六舊城文化園區」。圖為舊遊民收容所。（記者李文德攝）

雲林縣斗六市從清代開始就是縣內文化、行政中心，日治時期開始市街改正後，從圓環到永福寺的範圍被稱為斗六舊城區。縣府盤點舊城區共有12處文資建築。縣府文觀處說，為串聯文化節點，向中央爭取2.2億「再造歷史現場2.0」修復經費，盼打造「斗六舊城文化園區」。

斗六自清光緒19年（1893），雲林縣城自竹山搬遷到斗六為始，就是雲林重要政經場域，日治時期昭和2年（1927）開始市街改正，建立出一條容許汽車行走，並且帶有騎樓的街道，現今被稱為太平老街。文觀處長陳璧君說，市街改正後，從斗六圓環開始，一路往南到永福寺等範圍，如今被稱為斗六舊城區。



陳璧君說，目前斗六市內共有16座文資建築，其中有12座就位在斗六舊城區，包括原雲林縣警察局、公有單身宿舍及舊遊民收容所，為打造多元共享空間，讓更多民眾親近這片充滿歷史故事的場域，因此正向文化部爭取2.2億「再造歷史現場2.0」修復經費。

陳璧君說，修復經費包含歷史建築公有單身宿舍（含原雲林縣遊民收容所）將提案7800萬元、原雲林縣警察局修復將提4645多萬元、雲中街文創聚落景觀工程6600多萬元等5大計畫，預計將老舊、結構安全性不足老舊建築修復，期盼能夠成功推動「斗六舊城文化園區」，把舊城區文化節點串聯，推動歷史街區振興與再生。

另外，縣府即日起到16日在舊城區歷史建築農糧署宿舍舉辦「斗六舊城發展計畫暨智能地域設計服務研究中心成果展」，陳璧君指出，展覽以「十光隧道」為題，象徵府前街與太平老街交會的「十字」結構與城市發展軌跡，展區涵蓋勝麗西服、林源美香舖、仁德咖啡、永和銀樓等六處空間，透過藝術策展重現街區故事。

圖為斗六公有單身宿舍。（記者李文德攝）

