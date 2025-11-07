鳳凰颱風逼近 台電嘉義區處啟動防颱機制

因應颱風來襲，台電嘉義區處進行整備。（台電嘉義區處提供）

嘉義地區今年7月因丹娜絲颱風造成電力系統嚴重受損，而鳳凰颱風成形，依據中央氣象署及各國氣象機構預測侵台機率提升，台電嘉義區營業處今天表示，已啟動防颱整備機制，全面盤點人力、物資與設備，並要求所屬各部門於風雨來臨前完成線路特別巡視、設備點檢及樹木修剪等各項防颱措施，確保颱風期間供電穩定與民眾安全。

台電嘉義區處長許墩貴表示，轄內各服務所及巡修單位已成立防颱應變小組，針對沿海、低窪及高風險地區加強巡查，提前排除可能影響供電安全的風險因子，配合地方政府啟動防災通報及支援機制，確保災情發生時能即時掌握現場狀況、迅速應變處理。

許墩貴說，已完成搶修人力、通訊設備、車輛機具與物料整備，確保災後可立即投入搶修，並請再生能源設置者加強固定太陽能板等發電設備，沿海養殖業者亦應檢查水閘門、抽水設備及發電機功能，防範因風雨造成災損；商家與民眾應做好防颱準備，如檢查廣告招牌是否加裝漏電斷路器，以免因潮濕漏電導致危險。

許墩貴說，台電配電線路自動化系統可即時偵測線路異常狀況，若社區大範圍停電，台電將自動掌握並立即派員搶修，民眾可耐心等候，若是少數住戶停電，民眾可使用台電公司網站「颱風停復電資訊」專區或「台灣電力App」通報停電位置及情形，或撥打1911專線或嘉義區處停電通報電話05-2226711，由專人提供協助。

台電人員在各處巡檢。（台電嘉義區處提供）

台電人員進行電力系統整備工作。（台電嘉義區處提供）

