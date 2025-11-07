彰化唯一獲獎！民權市場昔列危樓 今晉升全國三星級優良市場

彰化市民權市場完成耐震補強工程。（圖由市公所提供）

曾經被列為危樓的彰化市民權公有市場，3年多前斥資6千多萬元完成補強工程，當年即榮獲經濟部工程查核評為甲等，最近再傳捷報，榮獲經濟部商業發展署今年「全國優良市集評核」三星級市集殊榮！不僅象徵市場整體環境、管理制度與服務品質深受肯定，更是彰化縣唯一獲獎的公有市場，為彰化市傳統市場舊有形象轉變，如今蛻變為兼具「便利、乾淨又好買」的生活好去處。

民權市場大樓興建於1987年，921大地震後市場結構出現問題；縣府於2011年委託台灣省土木技師公會，針對民權市場進行建築物耐震能力詳細評估，結果認定不符合現行「建築物耐震設計規範」，必須進行耐震補強工程，提高建築物整體耐震能力，確保大地震時建築物不至崩塌，以維護公共安全。

彰化市公所申請耐震能力補強計畫，獲經濟部補助2695萬餘元，另公所編列自備款3628萬元，共斥資6323萬元辦理補強工程，並自2021年動工。1樓共補強43根柱子及機電設備，讓攤商順利返回市場營運。2至4樓共施設76處阻尼器，市場整體補強工程全數完竣，當年即榮獲經濟部工程查核評為甲等。

彰化市長林世賢表示，市公所與民權市場自治會在民權市場近年積極推動市場改造，在經濟部補助經費下不僅辦理市場耐震補強，改善無障礙空間、公用廁所環境提升、垃圾不落地、攤商改造等政策改善，不僅提升市場安全、環境改善與市場美化，更透過多元行銷活動讓市場生意活絡，讓更多人願意走進市場。

民權市權獲選三星級優良市場，市長林世賢（中）張貼紅榜慶賀。（圖由市公所提供）

民權市場3年前裝設加強防震功能的阻尼器，發揮功效。（圖由市公所提供）

