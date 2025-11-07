蘭嶼資源回收垃圾堆積如山 陳瑩、莊瑞雄爭取千萬經費助清運

立院環衛委員會8月到蘭嶼垃圾場勘查。（記者黃明堂翻攝）

蘭嶼地理環境影響因素，島上廢棄物清運所需經費相當高，立委陳瑩安排立法院衛環委員會到蘭嶼考察後，環保局獲千萬補助經費，清運蘭嶼資源回收垃圾，蘭嶼鄉長吳清美表示，相當感謝立委陳瑩的協助!

蘭嶼運送廢棄物回本島的人力及運費相當高，蘭嶼鄉公所根本無法負荷經費，蘭嶼堆積千噸垃圾無法分類清運的情況下，嚴重影響蘭嶼居民的生活品質。陳瑩8月7日安排立法院衛環委員會到蘭嶼考察，莊瑞雄、王正旭及林月琴委員皆共同前往蘭嶼，關心島上垃圾清運問題，縣政府環保局長黃權煒陪同考察並提出清運經費的困境。

看到垃圾堆積如山的陳瑩表示，希望台東環保局提出清運規劃，同時要求環境部對於蘭嶼清運回收物的補助經費，應依地方需求全數支持，務必徹底解決蘭嶼島上的垃圾問題。莊瑞雄指出，垃圾處理工作絕非一次性補助即可解決，後續倉儲設施用地取得、外運路線及中長期運輸規劃，仍須持續推動與落實。

台東縣政府環保局考察後，依照執行量能提出清運計畫，在立委陳瑩與莊瑞雄積極要求環境部之下，環境部先於10月7日同意變更今年度計畫，增加補助蘭嶼清運經費66萬元，11月6日環境部再核定，今年度再補助蘭嶼21萬元、115年度377萬元、116年度600萬元，合計共1065萬元，台東縣環保局提出的規劃，全數獲得環境部支持。陳瑩感謝環境部與台東縣環保局的合力協助，並表示「蘭嶼的美，不該被垃圾淹沒」。

