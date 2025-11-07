為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    吳欣岱轉PO蔣介石「甘油球事件」趣聞 網呼史實不可思議

    2025/11/07 15:50 即時新聞／綜合報導
    台灣基進黨秘書長吳欣岱。（資料照）

    台灣基進黨秘書長吳欣岱今日分享，她看到一個有趣的歷史小故事，即蔣介石曾因為甘油球操作不慎而軟禁副官，原本以為可能是野史，不過有相關專業網友指出「確實真有其事」，PO文曝光後引起不少網友迴響。

    吳欣岱今日轉發網友PO文，內容提及「1971年12月4日，因蔣介石便秘，由副官錢如標使用甘油球進行通便，但操作不慎將蔣介石的肛門弄破，導致其高燒不退並引發發炎。為了避免消息外洩，錢如標被軟禁在士林官邸的禁閉室，直到蔣介石過世後才獲釋，改由調查局監管。請在12月4日提醒我慶祝蔣介石肛門受傷54周年」。

    吳欣岱認為，「以蔣介石當時的行事作風，這當然不意外，不過這件事好像還沒看到什麼史實根據。」隨後又補充，「有了！感謝周冠竹博士的補充，有一位副官翁元的自傳中有提到」。

    吳欣岱坦言，「身為醫師，我來解答一下網友的疑惑好了－甘油球這麼平滑柔軟，真的會傷害肛門嗎？答案是：會的。一般長期便秘的患者，如果頻繁使用甘油球，肛門黏膜容易破裂或是出血。長期下來容易併發肛裂、肛門膿瘍等狀況，是非常棘手不舒服的疾病。除此之外，長期依賴甘油球排便，更容易造成直腸反射遲鈍，便意消失、排便困難」。

    網友看到PO文後相繼留言，有人說「這是真的，文章來自副官翁元的自傳」、「世界上最可憐的人，幫你通便還被你軟禁」、「我原本覺得是野史，直到我看到評論區有參考資料，XX」、「歷史系路過，確實真有其事，當初看到也覺得不可思議」。

    蔣介石雕像。（資料照）

