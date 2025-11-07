意外險排除泳池！ 民眾骨折損失逾10萬求償無門 許淑華批北市體育局「超瞎」

許淑華指出，台北市體育局竟簽定無效保單，直呼真的太瞎。（記者甘孟霖攝）

台北市體育局今年2月起向兆豐產物購買1份「公共意外責任保險單」，不過台北市議員許淑華今（7日）揭露，體育局簽下的竟然是1份「無效保單」，當中附帶排除條款排除游泳池受傷民眾，導致至今有5名泳客受傷後求償無門，她也不禁直呼「超瞎」。體育局長游竹萍回應，契約確實不合理，目前已與業者修改契約，並會持續協商要求為這5位泳客進行出險。

許淑華指出，依據台北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法，消費場所都須投保公共意外責任險，體育局今年向兆豐產險簽訂1份意外險保單，投保範圍包括「七虎公園游泳池」等79個體育局管理的公園、球場類型的運動場所，保障民眾在這些場域活動時若不慎受傷，能獲得基本的意外險理賠。

請繼續往下閱讀...

保險期間則從今年2月起，至明年1月31日止，每一個人的體傷責任600萬元、每一意外事故體傷責任3000萬元、每一意外事故財物損失責任400萬元。今年2月至今，已有7件申請理賠案，百齡壘球場、台北體育館各1件，其餘5件都是游泳池申請，但許淑華指出，保障看似完整，合約竟潛藏陷阱，對泳客而言根本是「無效保單」。

她說，七虎公園游泳池今年已發生5起泳客意外受傷的事件，當中1名A先生，今年7月6日於七虎游泳池因步道高低落差而滑倒骨折，包含醫療費用及薪水損失等，金額超過10萬元；未料民眾向兆豐產險申請理賠時，竟然遭到拒絕；細看合約，才知道體育局當初簽的保單條款第5條「除外責任」第12項「被保險人因所有、使用或管理游泳池所致第三人體傷、死亡或第三人財物毀損滅失之賠償責任。」

許淑華痛批，體育局將游泳池納入投保範圍，保險業者卻不用負責游泳池受傷民眾，當初根本就是矇著眼買保單，罔顧市民權益，首善之都不應發生這樣荒唐事件，市府應負起責任保護市民。

游竹萍表示，體育局也認為此項條款有問題，先前與業者協商，目前還是不同意出險，體育局將持續與業者溝通，此外也已經與業者協商將此項排除條款刪除。

法務局指出，消費者在消費場所受傷，主要請求賠償對象是企業經營者，如無法請保險，還是要由經營者來負擔。

許淑華直言，那還要另外編預算來賠償民眾也很荒謬，如與業者進入司法訴訟，還會有額外開銷，要求法務局協助協商；此外，要求法務局協助其他管轄公共場館的局處擬定公共意外責任險定型化契約，以免這類事件再度發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法