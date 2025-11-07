從病床到賽場 黃潔歆用AI與熱情寫奇蹟 再獲周大觀抗癌圓夢助學金

黃潔歆（左）與學伴黃子娮（右）相互扶持。（記者洪臣宏攝）

黃潔歆從3歲展開抗癌艱辛路程，多次在鬼門關徘徊，但她不放棄學習與挑戰，被譽為「腦癌程式設計師」，今年第二度榮獲周大觀抗癌圓夢助學金，成為2025「周大觀抗癌圓夢助學金得主會師帶動生命教育活動」的光榮代表。

周大觀文教基金會主辦的「活著，就是勝利-2025年周大觀抗癌圓夢助學金得主會師帶動生命教育活動」今（7）日上午於高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉行，中山工商多媒體設計科二年級學生黃潔歆獲頒助學金。

黃潔歆在三歲時被診斷罹患「小腦惡性腫瘤」，歷經放射線與化學治療、長期住院，肺部感染、血氧驟降、住進加護病房的重重考驗，但她不怨天尤人，熱愛生命的態度在國一就獲得周大觀抗癌圓夢助學金，今年二度獲獎。

黃潔歆抗癌過程極為艱辛，她曾在放療後期因肺部感染導致血氧驟降、肺部完全白化，情況一度危急，但她不放棄、不退縮，堅持完成治療，但好事多磨，化療第三階段時MRI再度出現疑似復發白點，在她意志力堅撐及醫護人員與家人悉心照顧下，白點奇蹟般消失。

黃潔歆重返校園後，更珍惜在學校的每一天，她學芭蕾舞、直排輪、機器人程式設計等多元才藝，儘管因治療導致肌力退化、平衡與協調力不足，她仍不懼挑戰，曾榮獲「高雄市運動會代表隊選拔賽直排輪女子組第一名」，勇奪「AERC亞洲智慧型機器人大賽」國中組第一名，她更立志未來將以AI科技助人。

導師張磊表示，黃潔歆因長期治療，學習速度較慢，但從不放棄，態度積極。黃潔歆的「死黨」黃子娮透露，黃潔歆雖體弱卻充滿熱情，她會主動幫忙黃潔歆操作電腦和解說課堂內容，黃潔歆都展現出堅強與活潑的一面，是班級裡最溫暖的存在。

