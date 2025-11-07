竹市公道五路3段車流量大700戶夜無法眠 議員鄭美娟籲加裝隔音牆

竹市公道五路3段車流量大700戶夜無法眠，市議員鄭美娟籲市府趕緊加裝隔音牆。（記者洪美秀攝）

新竹市公道五路3段車流量大，沿線700多戶居民長年飽受噪音之苦，深夜常被改裝車驚醒，甚至吵到無法睡覺，即使有聲音照相機取締，但成效有限。市議員鄭美娟今天議會質詢時要求市府重視社區居家安寧，籲增設隔音牆，改善居民安寧。工務處長陳明錚回應，明年度預算增30餘億，會啟動噪音盤點與評估，1個月內提出方案。

鄭美娟說，公道五路3段連接台68線、台1線及國道1號，是東區最重要的聯絡道路之一，更是串聯東區與北區的外環交通主幹道，該處約有700戶、上千名住戶緊貼公道五路3段高架橋，長期被噪音干擾，尤其夜間常被改裝車噪音驚醒，也因車流量大，有居民上夜班，白天要休息也無法入睡。如今市府預算大幅增加，應透過預算編列，提供市民安寧的居住品質。

陳明錚回應，工務處明年度預算約增加30億，將整體盤點全市路橋噪音問題，不管是東光路橋或公道五路會一併委請專業顧問公司評估，再按照程序確認範圍、估算經費，並增設偵測點確認噪音影響區塊，若確實影響民眾生活，將架設隔音牆，1個月內完成初步評估結果並回報，再確定公道五路的改善順位。

鄭美娟說，她在113年4月18日提案要求市府設置隔音牆，當時工務處回覆「經費不足」；同年6月17日再提案增設「聲音照相機」，環保局僅以短時、錯位偵測為由，稱「分貝略於臨界值」，卻無法真實反映深夜改裝車噪音現況，問題至今仍未改善。工務處明年度預算比今年增加31億4410.3萬，如今再以經費為理由已不具合理性。市府須明確說明隔音牆的施作時程與啟動時間，不可再以行政藉口拖延。

