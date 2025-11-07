林下經濟首波驗證標章授證 台東5位林農獲得認證

由林業保育署台東分署輔導的3位林農，以段木香菇及台灣金線連產品通過審查，獲得林下經濟驗證標章。（右起依序為台東分署長吳昌祐、許新嬌、金峰鄉鄉長蔣爭光、杜義輝、羅忠輝）（記者黃明堂翻攝）

林業及自然保育署台東分署輔導林下經濟，台東縣有李清亮、李重勲，羅忠輝、許新嬌、杜義輝等五位林農，順利通過林保署林下經濟產品驗證取得標章，展現在落實林下友善耕作與永續經營上的成果。認明驗證標章可讓消費者安心購買高品質森林副產品，也讓林農的辛勤付出獲得肯定。

林業及自然保育署自2019年起積極推動林下經濟政策，透過在地輔導、技術支援與制度化授證機制，鼓勵林農以友善方式經營林地，逐步建立合法經營、標準化管理與提升品牌識別，讓生態保育與林農生計也能兼容並蓄。

李清亮說，種植段木香菇，起初產量很好，不過遇到段木不足的困境，致使香菇產量忽高忽低，但透過這幾年的友善耕作看到林地裡動植物的生生不息，讓他更堅信林下經濟的意義及價值。在長濱鄉樟原村的山林裡，李重勲也建立能穩定量產的段木香菇基地。

金峰鄉林農羅忠輝種台灣金線連、許新嬌種段木香菇及杜義輝種台灣金線連，也在這次首波順利通過林下經濟驗證名單內。結合分署提供林下經濟培力課程與技術指導，金峰鄉公所投入現場栽植輔導與資源整合，讓輔導量能透過跨域合作雙管齊下，培力林農克服栽植困境，林農以友善環境方式種植段木香菇與台灣金線連，活化土地，也帶動山村經濟，成為南迴地區林下經濟推動的典範案例。

林業保育署台東分署表示，未來將持續推廣林下經濟授證制度與加強在地培力輔導計畫，鼓勵更多林農加入，結合在地文化、觀光與生態教育，打造具區域特色的綠色產業。

