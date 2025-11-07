為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    NDC3.0目標2035年減碳38±2％ 環境部：目標設定在亞洲僅次日本

    2025/11/07 14:39 記者黃宜靜／台北報導
    環境部今宣布成立COP30戰情中心，並於氣候變遷署官網設立「參與國際氣候行動」專區，完整提供近年氣候公約進展、我國積極參與氣候公約情形，邀請社會各界掌握國際發展趨勢，與政府共同參與全球氣候行動。（記者黃宜靜攝）

    環境部今宣布成立COP30戰情中心，並於氣候變遷署官網設立「參與國際氣候行動」專區，完整提供近年氣候公約進展、我國積極參與氣候公約情形，邀請社會各界掌握國際發展趨勢，與政府共同參與全球氣候行動。（記者黃宜靜攝）

    聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會（COP30）將於11月10日至21日在巴西貝倫舉行；環境部表示，我國2035年NDC3.0目標較2005年的基準年減少38±2％，較2007年峰值減少43至47%，此目標設定在亞洲僅次日本。

    環境部今日舉行「台灣2035年國家自定貢獻（NDC3.0）」暨成立COP30戰情中心記者會。環境部長彭啓明指出，今年台灣歷經多起極端氣候事件，包括丹娜絲颱風、7月28日豪雨及樺加沙颱風，是台灣常見的自然災害；不過，全球暖化下，使得極端降雨、颱風風速增加等災害風險增加，可能是全球暖化所致，因此各國都強化減緩與調適行動。

    環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，NDC是巴黎協定要求各國應提出在2020年以後的氣候行動，包括：溫室氣體減量措施、減量目標及氣候變遷調適等做為，並每5年更新；今年COP30前應提交提出2035年版的「NDC3.0」，截至本月6日，共有72個締約方提交，累積約占全球排放量約62%。

    彭啓明表示，由於台灣並非氣候公約締約方，「我是全球唯一沒有受邀參與聯合國氣候會議的現任環境部長，這是我們的遺憾」，不過仍自主與國際同步，透過跨部會討論後，在今年1月向總統府提交國家氣候變遷對策委員會提報NDC3.0草案，經過32場、4300人次參與的社會溝通討論後，於本週提出正式版本：以2005年為基準年，設定國家溫室氣體淨排放量「2030年減量28±2％、2032年減量32±2％、2035年減量38±2％」。

    蔡玲儀續指，我國2035年NDC3.0目標較2005年的基準年減少36%至40%，較2007年峰值減少43至47%。此目標設定在亞洲僅次日本。我國溫室氣體排放持續下降，相較2022與2023年分別減少1.77%、4.64%，2024年推估減少6.7%；彭啓明補充，至於今年，則推估能減少到9至10％。

    彭啓明強調，要達成2035年減量目標，核心在能源轉型、再生能源提升。NDC3.0並未將核能納入，各種能源都有利弊，過去在綠能推動上遭遇亂流，使民眾對於再生能源上產生信心懷疑，因此希望透過科學與理性釋疑；另，在碳費制度上路後，逾9成企業符合甚至超過減碳目標，具有「減碳企圖心」，因此產業帶動也是一大重點；最後，全民參與、源頭減量也需大家配合。

    環境部今宣布成立COP30戰情中心，並於氣候變遷署官網設立「參與國際氣候行動」專區，完整提供近年氣候公約進展、我國積極參與氣候公約情形，邀請社會各界掌握國際發展趨勢，與政府共同參與全球氣候行動。

