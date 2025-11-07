為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    重啟廚餘養豬需3前提！ 彭啓明：即時監控設備估年底前完成裝設

    2025/11/07 14:07 記者黃宜靜／台北報導
    環境部長彭啓明今表示，預計全國列管的435場（1場停業）廚餘養豬場，將在年底前完成裝設全程溫度探針、監視器。（記者黃宜靜攝）

    全台禁豬令解除，但廚餘養豬仍未解禁，非洲豬瘟中央災害應變中心強調，需在落實查核、即時監控、完備法令3前提下才會解禁；環境部長彭啓明今表示，預計全國列管的435場（1場停業）廚餘養豬場，將在年底前完成裝設全程溫度探針、監視器，以便全程連線供中央、地方政府及業者即時監督。

    農業部長陳駿季先前指出，因台中梧棲場疫情來自未蒸煮完全的廚餘，在落實查核、監控即時、法令完備3大前提未滿足前，都維持禁用廚餘養豬。

    彭啓明說明，在落實查核上，須通過環境部、農業部及地方政府的聯合稽查；再者，要有即時監控，過往透過照片上傳可能會出現申報不確實的情形，因此要在廚餘蒸煮設備上裝設溫度探針、監視器，確保蒸煮過程達到標準，所有影像與數據將即時上傳至雲端平台，並設有警示功能，若有違規就依據相關資訊告發、處分；最後，法令完備上主要由農業部修訂行政命令。

    彭啓明續指，「即時監控」系統已規畫完成，政府也將補助經費，鼓勵業者配合裝設，最快1個半月內可裝設完畢，目標年底前全面上線；預計3項前提完備，最快年底能完善。

    彭啓明坦言，廚餘養豬僅佔所有養豬場的8％，目前社會共識已朝向「不要廚餘養豬」方向發展，不過，目前各縣市的廚餘處理量能仍不充分，若立即全面禁止，可能會出現廚餘無法妥善去化問題，因此短期間內仍維持一定條件下廚餘養豬，但長期來看，仍需待廚餘量能處理到位，如透過堆肥等方式進行。

    非洲豬瘟中央災害應變中心強調，需在落實查核、即時監控、完備法令3前提下才會解禁廚餘養豬政策。（資料照）

