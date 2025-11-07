為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    化身特務基地 國衛院帶領學生探索醫學奧秘

    2025/11/07 14:42 記者蔡政珉／苗栗報導
    化身特務基地，國衛院帶領學生探索醫學奧秘。（國衛院提供）

    化身特務基地，國衛院帶領學生探索醫學奧秘。（國衛院提供）

    設置於苗栗縣竹南鎮的國家衛生研究院擔負醫藥衛生研究重責大任，也不忘回饋地方。國衛院今天與苗栗區農業改良場、農業科技研究院、國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館及民間企業合作，舉辦「特務X計畫—不可能的醫任務」科普嘉年華，帶領學生探索醫學奧秘，也傳遞醫學知識。

    國衛院邀請竹苗地區14所國中、小、約900位師生參與，當中不乏偏鄉學校，並安排趣味的闖關活動。國衛院表示，學生在嘉年華活動化身小小特務，在各項任務中激發學生對醫學與健康科學的興趣，嘉年華以「銀齡防疫追擊」、「樂齡健康防線」、「科學續航突擊」、「智慧健康追蹤」，以及「虛擬科技特務基地」等與生活相關的議題為主軸，讓學生更感興趣。

    國衛院指出，「銀齡防疫追擊」著重免疫防護與病媒防治，結合手作與觀察活動；「樂齡健康防線」則透過互動模擬介紹心血管、口腔與氣候健康，再延伸至食安及生態保護；「科學續航突擊」強調動手實作，從細菌突變、酸鹼反應到動物行為觀察，培養學生觀察力與科學思維；「智慧健康追蹤」運用AI與基因科技，引導學生理解精準醫療與未來健康管理；「虛擬科技特務基地」則結合VR模擬與生理偵測，讓學生親身感受科技與身心反應的關聯。

    化身特務基地，國衛院帶領學生探索醫學奧秘。（國衛院提供）

    化身特務基地，國衛院帶領學生探索醫學奧秘。（國衛院提供）

