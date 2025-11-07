家屬未掛號闖診間問病情還嗆醫師缺錢 醫師怒提告

黃姓醫師不滿家屬未掛號，闖診間詢問前一日門診的病情，甚至在診間外質疑醫師缺錢，怒回嗆要提告。（擷取自社會事新聞影音）

高雄1名女子88歲母親因病於5日由居服員陪同到醫院看診，隔日女子闖進醫師門診要詢問媽媽的病情，遭醫師以沒掛號為由拒絕，未料女子竟在診間外嘲諷醫師缺錢，讓醫師氣炸遭妨礙名譽，並回嗆要告家屬妨害醫療業務執行罪。

這起醫師與病患家屬的糾紛發生在昨（6）日的高雄阮綜合醫院，女性家屬將與黃姓醫師的爭執PO上網，指88歲媽媽是老人低收入戶，因近日身體狀況不佳，5日居服員陪媽媽看診，醫師告知要瞭解病情請家屬親自來，隔日女性家屬陪媽媽到醫院輸血，得知當天黃姓醫師有門診，因此跑到診間要問病情，但被告知要重新掛號才能讓醫師說明病情，未料家屬反嗆醫師缺錢，並質疑是要向健保局再申報一次。

黃姓醫師不滿被家屬闖診間干擾看診，又被質疑缺錢，當場氣炸怒回家屬，「沒有掛號不能這樣騷擾他的門診，還在外面說他缺錢，妨礙他的信譽和名譽。」並質疑該名家屬從沒有陪她媽媽來看過診，沒掛號如何解釋病情，而且還是昨天的門診，直批家屬不知什麼是尊重，並要告家屬妨害醫療業務執行罪。

對此，醫院今日說明醫師已經提告了，不願意再對此事件進一步說明，而該名家屬也將PO在社群平台的影片下架，但仍有不少醫界人士看了影片後，感嘆「醫療崩壞」的無奈。

