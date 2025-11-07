為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹科園區有礦？他曝工廠「打工1個月收入」驚呆一票網友

    2025/11/07 16:54 即時新聞／綜合報導
    一名網友在竹科園區一間工廠從事最基層的作業員，日前他在臉書分享自己第一個月、超過10萬元的收入，並驚呼：「不敢置信我能領到那麼多」。（錢皓堡授權）

    一名網友在竹科園區一間工廠從事最基層的作業員，日前他在臉書分享自己第一個月、超過10萬元的收入，並驚呼：「不敢置信我能領到那麼多」。（錢皓堡授權）

    一名網友在竹科一間工廠擔任最基層的作業員，日前他在臉書分享自己第一個月、超過10萬元的收入，並驚呼：「不敢置信我能領到那麼多」、「竹科園區真的有礦！」貼文PO出後引發熱議。

    數位創作者錢皓堡近日在臉書發文分享近況，表示自己來到竹科一間工廠打工。他透露，自己擔任作業員，時薪為290元，不用經驗不用學歷，「工作內容有手就行」，還提供免費員工餐，雖然照片看起來很難吃、吃起來確實也很難吃，「但免費的就贏過太多」。

    根據他文中PO出的照片，可見一個月薪資高達10萬元以上。他透露，自己只是最基層的作業員，每日工作10小時，「難怪大家都說選擇比努力更重要，服務業真的狗都不做」，他還高興地說：「竹科園區真的有礦，時薪290真的有夠香。」

    貼文PO出後引發熱議，有網友根據他的月薪、時薪計算，推測他除了每週一天的例休日之外，應該每天都上班。透過平日加班費、休息日加班的雙薪以及這個月3天國定假日的雙薪，因此才有如此高額收入，「人家一個月肯工作27天，每天十小時，我只能敬佩，真的都是辛苦錢，跟您說聲辛苦了。」

    其他網友也紛紛留言：「竹科不意外」、「這種工作年輕時候做還行，長時間滿高機率身體有警訊」、「想去當作業員了」、「該換工作了」、「說真的這樣可以先做一年都保持這樣一年就有120萬起跳了」、「不想再當餐飲狗了」、「我也想要來應徵了」、「還有缺人嗎？」也有網友嗆聲：「十萬也敢拿出來秀？」而原 PO 也回應：「我剛出社會20出頭年輕人，這對我來說是很大筆數目，很好用。」

    實際在徵才平台實際找到竹科園區該公司的招人資訊，發現上面已註明「目前無職缺」。有意轉職的網友，恐怕還得再找找。

    廠方還提供免費員工餐，雖然不好吃。（錢皓堡授權）

    廠方還提供免費員工餐，雖然不好吃。（錢皓堡授權）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播