竹科園區有礦？他曝工廠「打工1個月收入」驚呆一票網友

一名網友在竹科園區一間工廠從事最基層的作業員，日前他在臉書分享自己第一個月、超過10萬元的收入，並驚呼：「不敢置信我能領到那麼多」。（錢皓堡授權）

一名網友在竹科一間工廠擔任最基層的作業員，日前他在臉書分享自己第一個月、超過10萬元的收入，並驚呼：「不敢置信我能領到那麼多」、「竹科園區真的有礦！」貼文PO出後引發熱議。

數位創作者錢皓堡近日在臉書發文分享近況，表示自己來到竹科一間工廠打工。他透露，自己擔任作業員，時薪為290元，不用經驗不用學歷，「工作內容有手就行」，還提供免費員工餐，雖然照片看起來很難吃、吃起來確實也很難吃，「但免費的就贏過太多」。

請繼續往下閱讀...

根據他文中PO出的照片，可見一個月薪資高達10萬元以上。他透露，自己只是最基層的作業員，每日工作10小時，「難怪大家都說選擇比努力更重要，服務業真的狗都不做」，他還高興地說：「竹科園區真的有礦，時薪290真的有夠香。」

貼文PO出後引發熱議，有網友根據他的月薪、時薪計算，推測他除了每週一天的例休日之外，應該每天都上班。透過平日加班費、休息日加班的雙薪以及這個月3天國定假日的雙薪，因此才有如此高額收入，「人家一個月肯工作27天，每天十小時，我只能敬佩，真的都是辛苦錢，跟您說聲辛苦了。」

其他網友也紛紛留言：「竹科不意外」、「這種工作年輕時候做還行，長時間滿高機率身體有警訊」、「想去當作業員了」、「該換工作了」、「說真的這樣可以先做一年都保持這樣一年就有120萬起跳了」、「不想再當餐飲狗了」、「我也想要來應徵了」、「還有缺人嗎？」也有網友嗆聲：「十萬也敢拿出來秀？」而原 PO 也回應：「我剛出社會20出頭年輕人，這對我來說是很大筆數目，很好用。」

實際在徵才平台實際找到竹科園區該公司的招人資訊，發現上面已註明「目前無職缺」。有意轉職的網友，恐怕還得再找找。

廠方還提供免費員工餐，雖然不好吃。（錢皓堡授權）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法