台南捷運藍線施工憂交通黑暗期 替代道路康橋大道拚明年動工

台南捷運第一期藍線獲中央核定，南市府力拚明年動工。台南市議員楊中成今天總質詢，反映沿線商家憂心未來運施工後，中華路沿線恐陷入交通黑暗期，建議市府儘速開闢康橋大道連接中山南路，以紓解中華路往六甲頂的車流。

南市地政局長陳淑美表示，永康砲校二期園區內的康橋大道的開闢已經規劃設計完成，也會列為優先施作的項目，等明年取得永康砲校地的土地就可以開始施工。

市長黃偉哲表示，捷運藍線目標明年完成統包工程招標及先期工程動工，而康橋大道的設計規劃已經完成，市府會配合捷運施工的時程，盡量在中華路段的工程施作前，讓康橋大道完工紓解車流。

交通局則表示，未來捷運藍線施工，會採分段施工，會維持原有車道，同時也會擬定交通維持計畫，以確保交通順暢。同時也未來也將配合開闢康橋大道的開放通車期程，妥適安排中華路段施工時程，以發揮替代道路效果。

