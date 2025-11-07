豬隻解禁全國7處市場今早開始拍賣 農業部：每公斤價格約96-106元

豬隻解禁全國7處市場今早開始拍賣 農業部：每公斤價格約96-106元2025/11/07 14:06 記者黃宜靜／台北報導
農業部表示，截至今（7）日上午11時45分，全國20處肉品市場已有7處市場已開始拍賣交易，並依照議定頭數秩序出豬，目前毛豬拍賣價格區間約在每公斤96至106元之間。（記者游太郎攝）
受到非洲豬瘟影響，國內豬隻禁運禁宰15天，今（7）日恢復拍賣、屠宰；農業部表示，截至今（7）日上午11時45分，全國20處肉品市場已有7處市場已開始拍賣交易，並依照議定頭數秩序出豬，目前毛豬拍賣價格區間約在每公斤96至106元之間，其餘各市場將陸續開始交易，目前毛豬拍賣價格尚平穩。
農業部畜牧司長李宜謙昨在應變中心記者會表示，預計將多出35萬到39萬頭毛豬，為穩定豬價，將適時啟動冷凍分流，並且在明年3月底前每週和肉品市場與產業舉行調配會議，議定每日上市頭數，如果預供量大於上市頭數，會用抽籤方式決定出豬的登記資格，若豬農連續2天未獲登記資格，次日將優先安排。
李宜謙指出，為鼓勵共同運銷出豬，所有豬農都可加入合作社、或農會體系登記者，優先出豬，並從11月7日起到明年3月31日前免收手續費。
