為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    廚餘禁養豬恐再延30天 盧秀燕：全國都在燒廚餘

    2025/11/07 14:18 記者蔡淑媛／台中報導
    全國目前仍維持廚餘養豬禁令， 被問及台中市廚餘要燒多久，盧秀燕表示，目前全國都燒廚餘。（記者蔡淑媛攝）

    全國目前仍維持廚餘養豬禁令， 被問及台中市廚餘要燒多久，盧秀燕表示，目前全國都燒廚餘。（記者蔡淑媛攝）

    台中爆非洲豬瘟破口，全國防疫解禁但仍維持廚餘養豬禁令，據了解將再延長30天，台中市熟廚餘量每日約300噸全採焚化處理，議員吳佩芸今天會議質訊還要燒多久？議員何文海也擔心有戴奧辛疑慮，如果垃圾燒不完是否一直放大里掩埋場？吳佩芸則問如果中央未來確定不再廚餘養豬怎麼辦？市長盧秀燕回應，「目前全國都燒廚餘」，相關因應措施則在準備。

    對此環保局副局陳政良補充說，目前配合中央政策廚餘養豬禁令，全市每日約熟廚餘300公噸分別由文山及后里焚化爐焚化，另外埔生質能源廠主要處理全市約110公噸生廚餘，另外也能焚化10多公噸的熟廚餘。

    是否排擠其它垃圾焚化，陳政良說，因為廚餘含水量有70%、80%，處理過程中經水份溢流、蒸發，一個焚化爐會減少約20公噸的廚餘量，也可用來增加垃圾焚化量。

    全市每日約產生2200公噸垃圾，疫情前3座焚化廠焚化垃圾仍不足100多公噸，陳政良說，目前垃圾燒不完會先暫置焚化儲坑，再逐漸去化。

    至於中央如果確走將來禁止永久廚餘養豬，陳政良說，台中市去化廚餘都在討論及準備，包括高效堆肥、生質能發電及黑水虻處理，都是討論方案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播