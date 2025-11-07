體弱海龜康復野放 忘憂、望安出生地重返大海懷抱

望安綠蠵龜館與各單位合作，野放2隻海龜。（望安警分局提供）

望安綠蠵龜保育區是台灣首座海龜保育區，每年除了自然孵化小龜之外，還由卵窩中搶救體弱小龜，送往澎湖傷病龜收容中心照料，經過細心照料後，每年會送回出生地望安綠蠵龜館2隻，增加館藏能量，並擇期野放，今（7）日交通部觀光署澎湖國家風景區管理處，與澎湖縣政府農漁局、農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心，共同在望安綠蠵龜觀光保育中心前沙灘舉辦綠蠵龜野放活動。

現場邀請望安國中、小學師生及到訪遊客約40餘人熱情參與，此次野放的2隻綠蠵龜，取名「望安」、「忘憂」，最初於2023年9月間，在望安長瀨沙灘剛孵化體弱，經由保育人員於綠蠵龜產卵巡護時發現並即時救援，歷經長時間照護後，今年3月21日轉送至望安綠蠵龜館內的「望安海龜收容工作站」，展開收容與觀察照護。

經數月的細心照護與健康評估，2隻海龜終於準備好重返自然，今日滿潮時刻順利進行野放。且於野放前也特地安排生態導覽及望安警分局防詐宣導，向在場學生與遊客介紹望安綠蠵龜產卵棲地的重要性，透過民眾參與，提升對海洋保育的認知與關注。

澎管處表示，未來將持續與海洋委員會、縣府農漁局、水試所等相關單位攜手合作，透過望安綠蠵龜觀光保育中心延續「好善堂」石碑所象徵的守護精神，深化海龜保育觀光與生態教育推廣，讓更多遊客在旅途中學習愛護海洋、珍惜自然，實踐永續旅遊的理念。

望安警分局在野放海龜活動，也進行防詐宣導。（望安警分局提供）

海龜由參與民眾警力戒護下，由綠蠵龜館中移出。（望安警分局提供）

傷癒健康的綠蠵龜，帶著眾人祝福重返大海懷抱。（望安警分局提供）

