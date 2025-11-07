「藝」起逐夢 台南特教生閃亮登場 舞台見證勇氣與光芒

台南市114學年度特教才藝比賽，國小場熱鬧比秀。（南市教育局提供）

勇敢發光、閃亮登場！為讓特教學生能盡情展現自信與才華，南市每年舉辦「特殊教育學生才藝比賽」，讓孩子們在聚光燈下綻放屬於自己的光彩。今年共有42校、225位學生參賽，舞台上每一刻都充滿感動。

團體組共有11組登場，國中3組、國小8組，熱鬧又創意滿滿。像是連兩年參賽的新化國中，用鐵扇舞出無畏信念；首次參賽的東光國小更變身「台南獵魔T-pop團」，用音樂和舞蹈驅散黑暗、釋放快樂。新市國小的表演則把籃球彈跳與舞蹈結合，青春能量爆棚。去年度特優的南區新興國小，今年同樣帶來精彩演出，力拚蟬聯佳績。

個人組共有47位選手，用努力與汗水寫下自己的篇章。立人國小王同學被診斷出自閉症，從小就對音樂展現高度興趣，雖然沒有接受過正規鋼琴課程，且不會看譜，必須靠耳朵聽旋律、靠記憶找到琴鍵位置，但每天都自動自發練習，讓旋律成為生活中的重要養分，一點一滴累積成果。宅港國小周同學單眼失明，仍參加烏克麗麗、弦樂團及太鼓社團，堅毅精神令人敬佩。

還有海佃國小陳同學，因腦性麻痺但仍堅持復健與練習，連續3年登台表演；關廟國中李同學雖患自閉症，卻勇闖鋼琴第11級檢定，拿下屬於自己的榮耀。每位孩子都用實際行動告訴大家：「限制不能定義我！」

南市教育局長鄭新輝表示，這場比賽是南市特教界一年一度的重要盛會，短短3至5分鐘的表演背後，凝聚了師長與家長長年來的陪伴與愛心。正因有他們的支持，孩子們才能勇敢登上舞台，展現最閃耀的自己。

南市114學年度殊教育學生才藝比賽，國中參賽隊伍使出混身解數爭取佳績。（南市教育局提供）

