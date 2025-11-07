為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豬肉解封！新北肉品市場首拍每公斤約110元 與禁運前差不多

    2025/11/07 13:23 記者翁聿煌／新北報導
    解禁後新北市肉品市場首日拍賣價格持穩，每公斤約110元，與禁運前差不多。（新北市農業局提供）

    解禁後新北市肉品市場首日拍賣價格持穩，每公斤約110元，與禁運前差不多。（新北市農業局提供）

    受到非洲豬瘟影響，國內豬隻禁運禁宰15天，新北市肉品市今天中午起恢復拍賣交易，根據肉品市場拍賣價前3批均維持每公斤110元，與禁運前的價格差不多，顯示豬肉價格平穩，讓官員都鬆了一口氣，預期進到零售市場，也會維持原本每公斤140元左右價位。

    新北市自6日中午起陸續有豬隻自中南部豬場載運至肉品市場，今天預計共同運銷2724頭，較以往增加約一至兩成，中午12點到下午4點拍賣，下午4點半後屠宰，供應市場需求，官員指出，原先豬農擔心豬隻多養15天會超重、或是拍賣首日大批豬隻進入拍賣場會造成豬價下跌，但12點開始的前3批拍賣價都在每公斤110元，未出現異常高價或跌價，顯示中央的調控管制發揮效果。

    官員指出，經歷非洲豬瘟事件過後，維持豬價穩定、避免民生消費是首要工作，新北市長侯友宜上午再次前往肉品市場視察，他表示，市場重回正軌，但防疫的腳步絕不能鬆懈，感謝所有第一線防疫夥伴，全力投入養豬場稽查、廚餘去化、屠宰場清消與肉品追蹤等工作，才能順利度過15天防疫管制期。

    侯友宜要求，確實做好環境清消、車輛動線管制以及養豬場稽查及查核肉品來源，都必須徹底落實，未來持續守好防線，確保豬隻健康、肉品安全，讓市民安心消費，產業恢復常態。

    解禁後新北市肉品市場首日拍賣價格持穩。（記者翁聿煌攝）

    解禁後新北市肉品市場首日拍賣價格持穩。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播