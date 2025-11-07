豬肉解封！新北肉品市場首拍每公斤約110元 與禁運前差不多

解禁後新北市肉品市場首日拍賣價格持穩，每公斤約110元，與禁運前差不多。（新北市農業局提供）

受到非洲豬瘟影響，國內豬隻禁運禁宰15天，新北市肉品市今天中午起恢復拍賣交易，根據肉品市場拍賣價前3批均維持每公斤110元，與禁運前的價格差不多，顯示豬肉價格平穩，讓官員都鬆了一口氣，預期進到零售市場，也會維持原本每公斤140元左右價位。

新北市自6日中午起陸續有豬隻自中南部豬場載運至肉品市場，今天預計共同運銷2724頭，較以往增加約一至兩成，中午12點到下午4點拍賣，下午4點半後屠宰，供應市場需求，官員指出，原先豬農擔心豬隻多養15天會超重、或是拍賣首日大批豬隻進入拍賣場會造成豬價下跌，但12點開始的前3批拍賣價都在每公斤110元，未出現異常高價或跌價，顯示中央的調控管制發揮效果。

請繼續往下閱讀...

官員指出，經歷非洲豬瘟事件過後，維持豬價穩定、避免民生消費是首要工作，新北市長侯友宜上午再次前往肉品市場視察，他表示，市場重回正軌，但防疫的腳步絕不能鬆懈，感謝所有第一線防疫夥伴，全力投入養豬場稽查、廚餘去化、屠宰場清消與肉品追蹤等工作，才能順利度過15天防疫管制期。

侯友宜要求，確實做好環境清消、車輛動線管制以及養豬場稽查及查核肉品來源，都必須徹底落實，未來持續守好防線，確保豬隻健康、肉品安全，讓市民安心消費，產業恢復常態。

解禁後新北市肉品市場首日拍賣價格持穩。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法