為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    靈鷲山斥資1.7億嘉市蓋新講堂 可供民眾活動、展覽

    2025/11/07 14:22 記者王善嬿／嘉義報導
    靈鷲山嘉義中心今說明新講堂新建進度，幹部們展現活力。（記者王善嬿攝）

    靈鷲山嘉義中心今說明新講堂新建進度，幹部們展現活力。（記者王善嬿攝）

    由心道法師所創的靈鷲山佛教教團迄今開山42年，斥資1.7億餘元在嘉義市順興二路與興美二路口，新建地上5層、地下1層樓新講堂，目前施工進度僅剩屋頂，預計2027年上半年啟用，新講堂除有僧寮、淨房、大講堂，1樓未來可提供社區、市民作為活動與展覽空間，盼在變動不安的時代，提供民眾一處安頓身心的所在。

    靈鷲山佛教教團今在嘉義市舉行記者會，說明新講堂新建進度，監院寶曜法師說，嘉義新講堂2023年7月28日動工，期間曾遇到颱風、經費不足等考驗，然而施工過程如有颱風就停止風雨，主殿供奉的成功佛，從泰國船運到吊入新講堂，過程都受佛祖庇佑十分順利。

    寶曜法師表示，在靈鷲山的宗教文化教育園區，主殿供奉3尊泰國國王應允鎔鑄等身分尊的14世紀素可泰王朝國寶金佛－平安佛、圓滿佛、成功佛，嘉義新講堂供奉主佛是成功佛，象徵圓滿、智慧與成就，是對嘉義這片土地的祝福，希望走進講堂的人都能受到成功佛加持與祝福，家庭、事業、學佛都能圓滿成功。

    寶曜法師說，新講堂建設總經費預計1.7億餘元，缺口還有7000萬元，為此在11月16日下午2點在嘉義大學新民校區國際會議廳舉辦籌建嘉義講堂音樂會，目前響應籌建的鄉親十分踴躍，門票都已索取一空。（16:44更新）

    靈鷲山嘉義新講堂預計斥資1.7億餘元。（記者王善嬿攝）

    靈鷲山嘉義新講堂預計斥資1.7億餘元。（記者王善嬿攝）

    監院寶曜法師說明嘉義講堂籌建過程。（記者王善嬿攝）

    監院寶曜法師說明嘉義講堂籌建過程。（記者王善嬿攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播