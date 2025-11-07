菲預測鳳凰成「超強颱風」！日氣象廳列台灣南部「暴風警戒範圍」

菲律賓氣象局（PAGASA）預計颱風將在下週一（10日）從呂宋島登陸，且鳳凰可能達到「超強颱風」等級。（取自PAFASA）

「鳳凰」颱風來勢洶洶，預計從菲律賓登陸後，再北轉往台灣移動。菲律賓氣象局（PAGASA）預計鳳凰颱風將在下週一（10日）從呂宋島登陸，且可能達到「超強颱風」等級；而根據日本氣象廳最新路徑預報，已將台灣南部列入暴風警戒範圍。

PAGASA 今日指出，鳳凰預計明晚或週日早上達到「超強颱風級別」，並在最巔峰或近巔峰狀態下登陸；根據日本氣象廳網站預測，颱風登陸呂宋島後，將北轉往台灣移動，台灣南部已經被劃入紅色的「暴風警戒範圍」內，日本氣象廳也預測，颱風將在9日升級為「非常強颱」。

台灣颱風論壇昨晚在社群媒體發文指出，颱風幾乎確定一定會北轉，週二至週三離台灣最近，不過開始北轉的那段路，一定會逐漸減弱，只是如果減弱程度不夠，可能會是中颱等級直接撞進來。另外，颱風外圍環流搭上東北季風，北部、東部天氣也一定會很糟糕。

日本氣象廳最新路徑預報，已將台灣南部列入暴風警戒範圍。（取自日本氣象廳）

