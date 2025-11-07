為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    菲預測鳳凰成「超強颱風」！日氣象廳列台灣南部「暴風警戒範圍」

    2025/11/07 14:38 即時新聞／綜合報導
    菲律賓氣象局（PAGASA）預計颱風將在下週一（10日）從呂宋島登陸，且鳳凰可能達到「超強颱風」等級。（取自PAFASA）

    菲律賓氣象局（PAGASA）預計颱風將在下週一（10日）從呂宋島登陸，且鳳凰可能達到「超強颱風」等級。（取自PAFASA）

    「鳳凰」颱風來勢洶洶，預計從菲律賓登陸後，再北轉往台灣移動。菲律賓氣象局（PAGASA）預計鳳凰颱風將在下週一（10日）從呂宋島登陸，且可能達到「超強颱風」等級；而根據日本氣象廳最新路徑預報，已將台灣南部列入暴風警戒範圍。

    PAGASA 今日指出，鳳凰預計明晚或週日早上達到「超強颱風級別」，並在最巔峰或近巔峰狀態下登陸；根據日本氣象廳網站預測，颱風登陸呂宋島後，將北轉往台灣移動，台灣南部已經被劃入紅色的「暴風警戒範圍」內，日本氣象廳也預測，颱風將在9日升級為「非常強颱」。

    台灣颱風論壇昨晚在社群媒體發文指出，颱風幾乎確定一定會北轉，週二至週三離台灣最近，不過開始北轉的那段路，一定會逐漸減弱，只是如果減弱程度不夠，可能會是中颱等級直接撞進來。另外，颱風外圍環流搭上東北季風，北部、東部天氣也一定會很糟糕。

    日本氣象廳最新路徑預報，已將台灣南部列入暴風警戒範圍。（取自日本氣象廳）

    日本氣象廳最新路徑預報，已將台灣南部列入暴風警戒範圍。（取自日本氣象廳）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播