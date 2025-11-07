新北波卡度母林佛學會 跨海捐贈澎湖身心障交通服務車

新北市波卡度母林佛學會，跨海捐贈澎湖縣政府身障服務車。（澎湖縣政府提供）

新北市波卡度母林佛學會展現深厚的社會關懷，跨海捐贈澎湖身心障礙服務者交通服務車1輛。今（7）日由波卡度母林佛學中心住持蘇南法師、執行長吳嘉真及澎湖珍寶度母林中心常住殿淨法師抵澎致贈，並由縣長陳光復代表接受。

陳光復代表縣府與縣民致上深摯感謝，肯定學會的善行義舉，協助提升澎湖身障服務品質，為身障朋友帶來更便利、安全的交通支持。「政府資源有限、民間力量無窮」，感謝波卡度母林佛學會以實際行動支持澎湖的身心障礙服務，讓縣府在志工訪視、物資送達、陪同個案就醫與日常交通協助等工作上更為順遂。這輛交通服務車不僅是一份物資，更是一份「行動的祝福」與「溫暖的支持」，將成為身障朋友重要的後盾。

澎湖縣政府除提升身障者三節慰問金至每年1萬1000元、提供生活、照顧費用等經濟補助，並持續推動身心障礙者輔具、普及的社區式照顧、自立生活支持等各項服務，以期建構更全面的身障福利網絡，讓每位身障朋友都能獲得必要的協助與尊重。

吳嘉真表示，此次捐贈因緣於澎湖傑出藝術攝影師張詠捷老師，現為澎湖珍寶度母林中心常住殿淨法師，以及了解澎湖在身障照顧服務上的需求，因此將祝福轉化為力量，為澎湖縣政府添增新的車輛夥伴。希望這輛承載菩薩祝福的交通服務車，能讓每位搭乘者都能獲得正能量，面對生命中的挑戰。

澎湖身心障礙服務者交通服務車到位，提供更多身障者交通服務。（澎湖縣政府提供）

