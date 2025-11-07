嘉縣永慶高中17週年校慶 行動雞蛋糕車慶生

永慶高中學生享用雞蛋糕。（永慶高中提供）

嘉義縣立永慶高中創校17年，今天舉辦17週年校慶運動會，以往許多學校常在校慶準備大蛋糕慶祝，但學生很難分享到，長期支持永慶高中的家長會會長陳淑紅與榮譽會長黃冠銘賢伉儷，直接請一輛「雞蛋糕行動餐車」進入校園，為全校每位學生現烤雞蛋糕，祝福學校生日快樂。

行動雞蛋糕車今天進入校園，傳來陣陣香氣，吸引學生注意，得知有雞蛋糕可吃，熱烈歡呼。

陳淑紅表示，希望讓孩子們在學校生日時感受到家長會的祝福與陪伴，「雞蛋糕的香氣就像永慶的溫度，甜甜的、暖暖的，充滿幸福」。

永慶高中校長郭春松說，陳淑紅與黃冠銘長期支持學校活動，在大學學測及教育會考親手製作「金榜題名」杯子蛋糕送進考場休息區，今年校慶以雞蛋糕象徵「生日蛋糕」，祝福學校持續成長、香氣飄揚。

郭春松說，感謝會長的愛心與支持，不僅是一份甜點，更是一份教育的溫度，讓每位孩子都一同參與學校的生日，感受到喜悅。

永慶高中家長會長陳淑紅（左）提供雞蛋糕。（永慶高中提供）

行動雞蛋糕車開進校園。（永慶高中提供）

