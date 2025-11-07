為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    闊別15天！新竹肉品市場恢復拍賣屠宰 交易870頭豬

    2025/11/07 13:38 記者黃美珠／新竹報導
    新竹肉品市場在禁宰15天後重新開市拍賣，圖右上每公斤的拍賣價格起拍點都很高，且快速破百。（記者黃美珠攝）

    新竹肉品市場在禁宰15天後重新開市拍賣，圖右上每公斤的拍賣價格起拍點都很高，且快速破百。（記者黃美珠攝）

    新竹肉品市場（股）公司因非洲豬瘟而停止拍賣交易15天後，今天早上11點重新開市恢復拍賣和屠宰，總共拍賣870頭，每頭都經屠檢獸醫師確認沒有疑似非洲豬瘟的病體表徵。最後拍賣均價是每公斤110.3元，均重是142.8公斤。比起10月21日、還未宣布禁運前的正常交易均價97.36元要高出不少，為了維持供需平衡，新竹肉品市場總經理詹皓智將爭取明天在原准許的400頭豬「扣打」外，再爭取多拍賣100頭以符合民生需求。

    今天早上開市前，新竹肉品市場特別在拍賣場外放鞭炮，慶賀禁宰15天總算結束，也祈福瘟神快走、「豬」事大吉；每隻拍賣價起跳點都在95元以上，且很快就突破100塊。

    新竹肉品市場總經理詹皓智說，15天停拍禁宰後，全國累積共39萬頭豬，為免一舉進入市場造成價格崩跌，農業部要求各肉品拍賣市場要做總量管制。新竹肉品市場今天原定拍賣800頭，經報備獲准後增加70頭，希望讓大家都買得到豬之外，也希望價格也都能符合供、需雙方的理想。

    另，配合防檢署規定，今天的繫留場不能留豬，若為明天黃昏市場考量，留豬也不得超過24小時，這個部分相關單位可能會有稽查，屆時屠檢獸醫師會協助辦理，所以請所有承銷商和養豬戶配合。

    詹皓智再次強調，今天所拍賣的豬，屠檢獸醫都經過逐一檢查，確認這批豬都沒有疑似非洲豬瘟的病體表徵，也就是活體表面出現出血等不正常現象，所以大家買到的都是健康豬。（16:44更新）

    新竹肉品市場今天拍賣的870頭豬，每一隻都有經過屠檢獸醫師的健康檢查，確認健康無虞才能進入拍賣市場。（記者黃美珠攝）

    新竹肉品市場今天拍賣的870頭豬，每一隻都有經過屠檢獸醫師的健康檢查，確認健康無虞才能進入拍賣市場。（記者黃美珠攝）

    新竹肉品市場總經理詹皓智說，今天的拍賣總量是870頭，明天至少會有400頭。（記者黃美珠攝）

    新竹肉品市場總經理詹皓智說，今天的拍賣總量是870頭，明天至少會有400頭。（記者黃美珠攝）

    在全國禁宰15天後，新竹肉品市場今天早上提早到11點就恢復開市進行拍賣和屠宰作業。（記者黃美珠攝）

    在全國禁宰15天後，新竹肉品市場今天早上提早到11點就恢復開市進行拍賣和屠宰作業。（記者黃美珠攝）

    全國禁宰15天後，全國豬隻累計有39萬隻。（記者黃美珠攝）

    全國禁宰15天後，全國豬隻累計有39萬隻。（記者黃美珠攝）

    禁宰15天恢復開市前，新竹肉品市場先放鞭炮慶賀和祈福。（記者黃美珠攝）

    禁宰15天恢復開市前，新竹肉品市場先放鞭炮慶賀和祈福。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播