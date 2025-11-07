闊別15天！新竹肉品市場恢復拍賣屠宰 交易870頭豬

新竹肉品市場在禁宰15天後重新開市拍賣，圖右上每公斤的拍賣價格起拍點都很高，且快速破百。（記者黃美珠攝）

新竹肉品市場（股）公司因非洲豬瘟而停止拍賣交易15天後，今天早上11點重新開市恢復拍賣和屠宰，總共拍賣870頭，每頭都經屠檢獸醫師確認沒有疑似非洲豬瘟的病體表徵。最後拍賣均價是每公斤110.3元，均重是142.8公斤。比起10月21日、還未宣布禁運前的正常交易均價97.36元要高出不少，為了維持供需平衡，新竹肉品市場總經理詹皓智將爭取明天在原准許的400頭豬「扣打」外，再爭取多拍賣100頭以符合民生需求。

今天早上開市前，新竹肉品市場特別在拍賣場外放鞭炮，慶賀禁宰15天總算結束，也祈福瘟神快走、「豬」事大吉；每隻拍賣價起跳點都在95元以上，且很快就突破100塊。

請繼續往下閱讀...

新竹肉品市場總經理詹皓智說，15天停拍禁宰後，全國累積共39萬頭豬，為免一舉進入市場造成價格崩跌，農業部要求各肉品拍賣市場要做總量管制。新竹肉品市場今天原定拍賣800頭，經報備獲准後增加70頭，希望讓大家都買得到豬之外，也希望價格也都能符合供、需雙方的理想。

另，配合防檢署規定，今天的繫留場不能留豬，若為明天黃昏市場考量，留豬也不得超過24小時，這個部分相關單位可能會有稽查，屆時屠檢獸醫師會協助辦理，所以請所有承銷商和養豬戶配合。

詹皓智再次強調，今天所拍賣的豬，屠檢獸醫都經過逐一檢查，確認這批豬都沒有疑似非洲豬瘟的病體表徵，也就是活體表面出現出血等不正常現象，所以大家買到的都是健康豬。（16:44更新）

新竹肉品市場今天拍賣的870頭豬，每一隻都有經過屠檢獸醫師的健康檢查，確認健康無虞才能進入拍賣市場。（記者黃美珠攝）

新竹肉品市場總經理詹皓智說，今天的拍賣總量是870頭，明天至少會有400頭。（記者黃美珠攝）

在全國禁宰15天後，新竹肉品市場今天早上提早到11點就恢復開市進行拍賣和屠宰作業。（記者黃美珠攝）

全國禁宰15天後，全國豬隻累計有39萬隻。（記者黃美珠攝）

禁宰15天恢復開市前，新竹肉品市場先放鞭炮慶賀和祈福。（記者黃美珠攝）

