挺國產豬！ 團膳業者籲：適度增加豬肉食材使用頻率

台中市梧棲養豬場10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，中央進駐急救火，成功將疫情鎖在單一案例豬場，解封解除禁宰令；中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會呼籲，全國學校午餐團膳業者在符合營養基準的前提下，適度增加豬肉食材的使用頻率，共同穩定市場需求、支持國產養豬產業的復甦與永續發展。

餐盒全聯會理事長陳明信表示，豬肉是學童營養午餐中最主要的蛋白質來源。為確保學校午餐供應穩定，公會已與會員業者及上游供應鏈密切協調，優先採購合法、檢驗合格的國產猪肉，確保每一批肉品來源清楚、品質穩定、溯源可查。同時，業者也強化冷鏈管理與加工檢驗程序，確保餐食衛生安全，讓家長與學校都能放心。

陳明信指出，年初開始豬肉價格較高，因此部分縣市團膳業者在豬肉食材使用頻率降至每週1-2次；不過，這次15天禁運禁宰令中，大約多了39萬頭豬，因此希望透過增加豬肉食材使用頻率，帶動買氣，呼籲全國學校午餐團膳業者在符合營養基準的前提下，適度增加豬肉食材的使用頻率，盼能每週增加至2-3次。

