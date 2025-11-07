台大慶百歲公布15件百大貢獻事蹟 扁馬蔡賴4位校友總統談求學秘辛

台灣大學為迎接2028年百年校慶，今公布第二屆15件百大貢獻事蹟。（記者楊綿傑攝）

台灣大學為迎接2028年百年校慶，今公布第二屆15件百大貢獻事蹟，包括公衛學院助全民健保制度創建、醫學院推動感染控管引領防疫、電資學院推出全球第一套中文語音辨識系統「讓電腦開始可說華語」等皆入選，校方另也公開4位總統級校友賴清德、蔡英文、馬英九、陳水扁的訪談影片 ，台大校長陳文章表示，感受到總統們都以身為台大人為榮耀。

台大自去年起連續5年，就「學術領航」、「產經發展」及「社會貢獻」3類，遴選出百件對世界或台灣有深遠影響的重大貢獻事蹟，以彰顯台大的影響力，去年首屆已遴選出24件。今年還選出「台灣原住民知識傳統的確立–從調查分類到夥伴關係｣、「引領台灣動物科技發展：奠基經濟動物產業現代化」、「維護台灣生物多樣性–國家公園、保護區及物種保育體制建置與推展」、「從『釀造學講座』到『生物技術開發中心』–生物科技與人才的孕育地」、「化工製程與粉粒體技術的開創與應用｣。

請繼續往下閱讀...

此外，還有「長年推動災防科技，培育防救災重建人才，與建立國際級災害防治韌性」。「引領台灣活動構造與地震地質研究的關鍵力量與全球影響力｣、「治療幽門螺旋桿菌以預防胃癌」、「變分電磁學先驅研究」、「創建台灣民主動態研究，對亞洲民主化研究具有重大貢獻」、「倡議台灣本土社會人文研究並建立以台灣為主體之研究領域」、「台灣天然物化學先驅者及有機化學人才培育」等。

談及率隊訪談4位前後任總統，陳文章提到，很享受與總統們互動，過程中感受到總統們都以自己身為台大人感到榮耀。其中陳水扁總統比較親民，口語親民又鄉土；馬英九總統則看得出來讀書時是乖寶寶、好學生，對國家社會有很深期許；而蔡英文總統則感覺不管在哪個階段一直很努力學習；賴清德總統除了回憶椰林大道時光，一直想再回校騎腳踏車，也能感受其對國家有強烈使命感，希望奉獻社會。

陳文章也預告，百歲校慶活動包括籌建台大百歲紀念館、出版台大百年史，另有多項成果特展。此外，還有如「百晝．之夜」、學生證設計等關於學校、學生、校友的多項慶祝及體育活動。目前也確定籌辦2028年亞太教育者年會（APAIE），將持續爭取環太平洋大學協會（APRU）年度校長會議主辦權，同時亦邀請31位諾貝爾獎得主來台進行演講及交流，並持續爭取推動相關學術活動。

