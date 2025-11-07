教育部補助1000餘萬 頭份文英國中校慶啟用風雨操場

教育部補助1000餘萬，頭份文英國中校慶啟用風兩操場。（民眾提供）

苗栗縣文英國中位處縣內人口最多的頭份市，但相較屬於市區的頭份國中、建國國中，文英國中算是小校。不過，文英國中積極發展學校特色，並爭取完善校內硬體設備，2024年校方獲教育部核定補助1075萬興建校內風雨操場，提供學生更優質教學環境，文英國中今天舉辦53週年校慶，並舉行風雨操場啟動儀式。

文英國中當年因苗栗縣頭份鎮（頭份市改制前）南陲較偏遠區域未設置中學，於1972年創校，近年來頭份地區因人口遷入，學生人數增加，相較頭份國中、建國國中學生數大增、出現校舍不足等狀況，文英國中受益並不明顯，但校方仍持續發展特色，例如成立田徑隊、陶笛隊屢屢取得佳績，學生也參與技藝競賽表現優異。

請繼續往下閱讀...

文英國中陸續爭取完善、汰換硬體設備，近年來陸續完成設置通學步道、校園跑道、老舊校舍補強工程、智慧教室設備更新等，由於學生缺乏風雨操場，經教育部2024年核定補助經費，工程順利完工，校方也選在校慶當天舉辦揭牌啟用儀式。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法