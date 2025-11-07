為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教育部補助1000餘萬 頭份文英國中校慶啟用風雨操場

    2025/11/07 13:22 記者蔡政珉／苗栗報導
    教育部補助1000餘萬，頭份文英國中校慶啟用風兩操場。（民眾提供）

    教育部補助1000餘萬，頭份文英國中校慶啟用風兩操場。（民眾提供）

    苗栗縣文英國中位處縣內人口最多的頭份市，但相較屬於市區的頭份國中、建國國中，文英國中算是小校。不過，文英國中積極發展學校特色，並爭取完善校內硬體設備，2024年校方獲教育部核定補助1075萬興建校內風雨操場，提供學生更優質教學環境，文英國中今天舉辦53週年校慶，並舉行風雨操場啟動儀式。

    文英國中當年因苗栗縣頭份鎮（頭份市改制前）南陲較偏遠區域未設置中學，於1972年創校，近年來頭份地區因人口遷入，學生人數增加，相較頭份國中、建國國中學生數大增、出現校舍不足等狀況，文英國中受益並不明顯，但校方仍持續發展特色，例如成立田徑隊、陶笛隊屢屢取得佳績，學生也參與技藝競賽表現優異。

    文英國中陸續爭取完善、汰換硬體設備，近年來陸續完成設置通學步道、校園跑道、老舊校舍補強工程、智慧教室設備更新等，由於學生缺乏風雨操場，經教育部2024年核定補助經費，工程順利完工，校方也選在校慶當天舉辦揭牌啟用儀式。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播