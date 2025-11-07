每公斤均價98.7元 南投豬隻恢復拍賣價格平穩

南投縣農產運銷公司7日上午恢復豬隻拍賣，每公斤拍賣均價98.7元，價格仍屬平穩。（南投縣農產運銷公司提供）

防堵非洲豬瘟疫情擴散豬隻禁運、禁宰15天，今（7日）天恢復拍賣、屠宰，南投縣農產運銷公司（南投肉品市場）預計拍賣2602頭豬隻，截至上午11時止約拍賣1000頭，每公斤拍賣均價98.7元，與疫情爆發前每公斤拍賣均價約97元相較，價格仍屬平穩。

台中市非洲豬瘟疫情未擴散，全國兩階段解除豬隻禁運、禁宰，昨天第一階段解除豬隻運送後，南投縣農產運銷公司即針對場內外各角落與設備展開清消，等著運豬車進入，豬農事先都抽籤排定進場順序，排到昨天出豬的運豬車，從下午4點多開始，陸續依號進場，每部運豬車都要通過大門口的消毒隧道，連車帶豬經過噴霧消毒才能開進場，並嚴禁非相關人士進出。

南投縣農產運銷公司表示，今天9點開始豬隻拍賣，雖然各養豬場累積的豬隻相當多，但為維持豬價平穩，依中央指示，進場豬隻數量只能增加15%，因此今天預計拍賣2602頭豬隻，截至上午11時止約拍賣1000頭，每公斤拍賣均價98.7元，與疫情爆發前每公斤拍賣均價約97元相差不大。

南投縣農產運銷公司7日預定拍賣2602頭豬隻。（南投縣農產運銷公司提供）

南投縣農產運銷公司門禁嚴格，運豬車都要經消毒隧道連車帶豬消毒才能進人。（南投縣農產運銷公司提供）

