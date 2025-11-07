高雄「台版豐洲市場」完工 議員爆99位攤商有98位不願進駐

前鎮多功能魚市場被攤商指柱子太多、攤位設計不合理。（陳麗娜提供）

耗資24億打造的前鎮多功能魚市場，有「台版豐洲市場」之稱，工程目前已經完工；市議員陳麗娜今（7日）於議會質詢時，爆料施工品質差，99位攤商竟有98位陳情不願進駐，高雄市海洋局長石慶豐則表示，已與攤商會勘18次，並把意見發文給漁業署，將安排漁業署長親自與攤商溝通。

前鎮多功能魚市場於2022年4月動工，漁業署規劃1樓為漁獲拍賣與水產品批發販售，2、3樓為農漁產品展售，原本預計去年底完工，根據施工單位國土署回報，今年8月25日已經完工，但有小部分仍在修正中。

市議員陳麗娜今天於議會質詢說，她多次實地勘查，發現市場內的樑柱接頭不當、裂痕遍佈，施工品質令人擔憂，恐影響整體結構安全。離譜的是，99位攤商竟有98位陳情不願進駐，原因包括柱子太多、空間狹窄、排水溝太淺、攤位設計不合理等，且切割區與販售區分開，民眾買好魚後，要到遠處切割再回來，恐造成消費糾紛。

陳麗娜強調，市場完工後，攤商對於要不要進駐，陷入兩難，她要求市府向中央反映問題，要改善完才能驗收，「攤商是靠這裡安身立命，別讓魚市場變成失敗的樣板工程！」

對此，高雄市海洋局長石慶豐強調，已經跟攤商會勘了18次，攤商反映的意見，海洋局都已彙整，並發文給漁業署，正安排漁業署長親自與攤商面對面溝通；由於市場內有現撈仔、貝類等7種類型攤商，各自的需求都不同，市府會予以協助。

陳麗娜也質疑魚市場停車空間不足，未來遊客湧入勢必雪上加霜；石慶豐表示，場內有650個停車位，將採取人車分離，交通局也會盤點停車動線是否再調整。

陳麗娜發現魚市場的樑柱接頭不當、裂痕遍佈。（陳麗娜提供）

