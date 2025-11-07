鐵道迷注意！台鐵限量首賣「EMU3000型（藍）N規模型」

EMU3000（藍）N規模型。（台鐵公司提供）

鐵道迷注意！台鐵公司今天（7日）宣布，與知名模型製造商日本株式會社關水金屬KATO公司再度攜手，推出全新EMU3000型（藍）N規精密模型，並在11月11日上午10時在台北夢工場舉辦首賣。

台鐵公司表示，同場限量「台灣限定版」包裝EMU3000型（藍）N規模型以及EMU3000型（紅）車頭模型。現場除模型搶購外，還有豐富的贈品與滿額抽扭蛋活動。

台鐵公司表示，這次首賣推出台灣限定版包裝EMU3000型藍線款N規模型，活動內容包括EMU3000型N規模型藍線款「6輛基本組+6輛增節組」，每套12輛組售價9500元，首賣數量限量100套，每人每次限購2套，當日10時30分正式開賣。

台鐵公司特別準備100份精美贈品，附贈給購買藍線款模型者，包括KATO特製充滿聖誕氛圍的馬克杯乙個與台鐵車站名組合「關水」（關山站至水上站）的藍色底紋名片式紀念票卡御守乙個。

另外，還有EMU3000型（紅）車頭模型（旅途中的N規回憶），每組900元，限量500組，每人每次限購5組，購買即贈送KATO特製聖誕節貼紙乙張，精緻的紅色車頭造型，附上一段N軌鐵道。

除此之外，還有販售EMU3000型盲包一卡通共4款，每張150元，限量500張，每人每次限購4張，隨機出貨。台北夢工場全館單筆消費滿5000元（須含購買EMU3000型模型），可抽台鐵扭蛋1次，滿1萬元抽2次，以此類推。

EMU3000盲包一卡通。（台鐵公司提供）

