為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鐵道迷注意！台鐵限量首賣「EMU3000型（藍）N規模型」

    2025/11/07 12:54 記者吳亮儀／台北報導
    EMU3000（藍）N規模型。（台鐵公司提供）

    EMU3000（藍）N規模型。（台鐵公司提供）

    鐵道迷注意！台鐵公司今天（7日）宣布，與知名模型製造商日本株式會社關水金屬KATO公司再度攜手，推出全新EMU3000型（藍）N規精密模型，並在11月11日上午10時在台北夢工場舉辦首賣。

    台鐵公司表示，同場限量「台灣限定版」包裝EMU3000型（藍）N規模型以及EMU3000型（紅）車頭模型。現場除模型搶購外，還有豐富的贈品與滿額抽扭蛋活動。

    台鐵公司表示，這次首賣推出台灣限定版包裝EMU3000型藍線款N規模型，活動內容包括EMU3000型N規模型藍線款「6輛基本組+6輛增節組」，每套12輛組售價9500元，首賣數量限量100套，每人每次限購2套，當日10時30分正式開賣。

    台鐵公司特別準備100份精美贈品，附贈給購買藍線款模型者，包括KATO特製充滿聖誕氛圍的馬克杯乙個與台鐵車站名組合「關水」（關山站至水上站）的藍色底紋名片式紀念票卡御守乙個。

    另外，還有EMU3000型（紅）車頭模型（旅途中的N規回憶），每組900元，限量500組，每人每次限購5組，購買即贈送KATO特製聖誕節貼紙乙張，精緻的紅色車頭造型，附上一段N軌鐵道。

    除此之外，還有販售EMU3000型盲包一卡通共4款，每張150元，限量500張，每人每次限購4張，隨機出貨。台北夢工場全館單筆消費滿5000元（須含購買EMU3000型模型），可抽台鐵扭蛋1次，滿1萬元抽2次，以此類推。

    EMU3000盲包一卡通。（台鐵公司提供）

    EMU3000盲包一卡通。（台鐵公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播