為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    男子生病生活陷困境 中市議員攜手廣明宮廣澤尊王慈善會募款協助

    2025/11/07 13:16 記者歐素美／台中報導
    台中市議員施志昌（左三）攜手廣明宮廣澤尊王慈善會募款，協助賴男暫度難關。（施志昌提供）

    台中市議員施志昌（左三）攜手廣明宮廣澤尊王慈善會募款，協助賴男暫度難關。（施志昌提供）

    台中市大甲區賴先生今年7月不明原因在租屋處昏倒，緊急送醫後住進加護病房長達2個月，出院後因手腳無力、難以恢復工作，加上房屋遭退租，只能暫住車內，生活陷入困境，不得已救助台中市議員施志昌，施志昌主動聯繫地方慈善團體，協助募集善款，幫助他暫度難關。

    施志昌表示，賴先生的遭遇令人不捨，突如其來的疾病與生活壓力，讓他陷入孤立無援的處境，社會在此時應伸出援手，讓需要幫助的人重新站起，特別感謝大甲廣明宮廣澤尊王慈善會在第一時間響應號召，展現出地方信仰團體的溫暖力量。

    廣明宮廣澤尊王慈善會長白雨鍵與主委劉英菖指出，經由施志昌議員轉介了解賴先生現況後，深感他的處境艱難，於是立即在慈善會群組中發起募款行動，共有74位善心人士響應捐助，共募得6.5萬元，今天全數轉交給賴先生，期盼能協助他暫時度過難關，早日恢復生活穩定。

    施志昌強調，社會上仍有許多像賴先生一樣的急難個案，需要更多關懷與支持。他感謝所有熱心捐助的鄉親與團體，「一點愛心，就能點亮別人生命中的希望之燈」，希望更多民眾能加入公益行列，讓台中成為一座更有溫度、更有愛的城市。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播