男子生病生活陷困境 中市議員攜手廣明宮廣澤尊王慈善會募款協助

台中市大甲區賴先生今年7月不明原因在租屋處昏倒，緊急送醫後住進加護病房長達2個月，出院後因手腳無力、難以恢復工作，加上房屋遭退租，只能暫住車內，生活陷入困境，不得已救助台中市議員施志昌，施志昌主動聯繫地方慈善團體，協助募集善款，幫助他暫度難關。

施志昌表示，賴先生的遭遇令人不捨，突如其來的疾病與生活壓力，讓他陷入孤立無援的處境，社會在此時應伸出援手，讓需要幫助的人重新站起，特別感謝大甲廣明宮廣澤尊王慈善會在第一時間響應號召，展現出地方信仰團體的溫暖力量。

廣明宮廣澤尊王慈善會長白雨鍵與主委劉英菖指出，經由施志昌議員轉介了解賴先生現況後，深感他的處境艱難，於是立即在慈善會群組中發起募款行動，共有74位善心人士響應捐助，共募得6.5萬元，今天全數轉交給賴先生，期盼能協助他暫時度過難關，早日恢復生活穩定。

施志昌強調，社會上仍有許多像賴先生一樣的急難個案，需要更多關懷與支持。他感謝所有熱心捐助的鄉親與團體，「一點愛心，就能點亮別人生命中的希望之燈」，希望更多民眾能加入公益行列，讓台中成為一座更有溫度、更有愛的城市。

