挺補充保費改革方向正確！ 連賢明：2萬元門檻10年沒調應重算

衛福部拋出補充保費改革構想引發爭議，中華經濟研究院院長連賢明認為改革方向值得肯定，但起徵點2萬元是2013年算出來的數字，應再調整、重新試算。（資料照）

衛福部拋出補充保費改革構想，其中股利、利息、租金改採「年度結算」引發存股族、定存族反彈，行政院也出面喊卡，對此中華經濟研究院院長連賢明今（7日）受訪時直言，改革方向值得肯定，但起徵點2萬元是2013年算出來的數字，若要改採結算制，門檻可再調整、重新試算。

連賢明今天出席「2025年台灣健康照護聯合學術研討會」，接受媒體聯訪時表示，健保是台灣最受肯定、最重要的公共建設之一，但是財務永續是最大挑戰，「大家都覺得健保很重要，可是在收費上面，大家又相對比較不太願意投入資源」。

連賢明說，衛福部提出的補充保費改革方向值得肯定，但具體方案仍需進一步調整。過去健保主要依靠薪資所得支撐，但社會結構已經改變，資本所得占比逐漸上升，制度也應該與時俱進。外界批評政府「向股民開刀」是誤解，他認為股利所得本來就是所得的一部分，既然列入所得稅，也應該納入補充保費範圍。

連賢明進一步說明，改革的關鍵在於平衡「公平性」與「行政成本」。現行補充保費採「就源扣繳」制度，雖方便但有人可藉「拆單」避繳，造成制度不公；若改為「年度結算」，公平性提高，但行政成本勢必上升。他建議未來可提高起徵門檻，例如調整2萬元的基準，以減少筆數、降低執行成本，「門檻設計要重新試算，畢竟2萬元是2013年的數字，已經10年沒更新。」

