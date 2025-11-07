非洲豬瘟南市減收公有市場攤位租金 加碼公私攤商1.5萬元援助

台南市加碼提供各公、民有市場每個生鮮豬肉攤位1.5萬元援助金。（南市經發局提供）

面對非洲豬瘟禁宰造成的營運衝擊，台南市除先前全面減收公有零售市場生鮮豬肉攤位1個月租金外，今天再加碼提供各公、民有市場每個生鮮豬肉攤位1.5萬元援助金。

市長黃偉哲表示，非洲豬瘟防疫工作攸關全民食安與產業安全，市府在全力防堵疫情傳入的同時，也不忘照顧第一線受影響的市場攤商，在考量攤商配合禁宰措施暫停營業，是為了全民的安全，市府也是他們最堅實的後盾，加碼金額用於照顧因停業而無法領取薪資的員工，讓他們能夠維持基本生活。

南市經發局長張婷媛指出，由於豬隻禁宰雖屬必要的防疫措施，但也波及相關產業鏈從業人員的生計，市府在審慎評估並參酌各界建言後，決定再加碼照顧豬肉攤從業人員，協助他們度過停宰期的經濟壓力。後續將繼續維持清消強度，推出行銷活動，鼓勵民眾消費本土豬肉。

市場處代理處長林士群表示，為加速作業流程，市場處將主動通知各公、民有市場生鮮豬肉攤商，並協助備妥申請文件，確保每位攤商都能即時獲得援助。呼籲民眾支持在地市場的生鮮豬肉攤商，在11月7日禁宰措施解除後，以實際行動協助豬肉產業鏈恢復元氣，共同守護防疫成果與在地經濟發展。

