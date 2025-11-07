為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    解禁首日無肉可賣！台中最大建國市場豬肉攤仍停擺攤商曝原因

    2025/11/07 12:48 記者許國楨／台中報導
    建國市場整排豬肉攤仍無肉可賣。（記者許國楨攝）

    建國市場整排豬肉攤仍無肉可賣。（記者許國楨攝）

    台中市一處養豬場爆發非洲豬瘟，中央祭出15天豬隻禁運、禁宰令，昨（6日）中午終於全面解禁運輸，今（7日）凌晨0時開放批發屠宰，但中台灣最大批發市場建國市場，今早整排豬肉攤仍無肉可賣，砧板上空無一物一片冷清。

    有攤商說，由於國內豬肉大多需經過拍賣、屠宰後才會供應傳統市場，7日開放後，國內的肉品市場會在7日早上至傍晚這段時間進行拍賣，後續再進入屠宰程序，才會出現無肉可賣，因此，最快可望在今天下午的黃昏市場見到溫體豬，但大部分的傳統市場肉攤則是在8日（週六）上午開始販售國產豬。

    建國市場內約80家豬肉攤中，有47家主打溫體豬肉，受禁宰令影響近乎全面停業，記者今晨實地走訪，只見長長一排攤位卻幾乎沒有攤商開張，部分攤位僅老闆在整理工具或清理冷凍庫，只有零星攤位還能看到老闆從冰櫃中取出冷凍肉，分裝給熟識配合的餐廳或小吃業者，這些都是疫情爆發前留下的最後庫存。

    有攤商說，平常一天能賣3到20頭豬，營業額從1萬多元到近20萬元不等，如今停業半個月，不少人損失上百萬，連工資、攤租都難以負擔，所幸禁令解除後，國內拍賣及屠宰程序已在今日零星晨陸續進行，預計最快今（7日）傍晚的黃昏市場，就能見到首批新鮮溫體豬上架。

    只有零星攤位還有冷凍庫存。（記者許國楨攝）

    只有零星攤位還有冷凍庫存。（記者許國楨攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播