解禁首日無肉可賣！台中最大建國市場豬肉攤仍停擺攤商曝原因

建國市場整排豬肉攤仍無肉可賣。（記者許國楨攝）

台中市一處養豬場爆發非洲豬瘟，中央祭出15天豬隻禁運、禁宰令，昨（6日）中午終於全面解禁運輸，今（7日）凌晨0時開放批發屠宰，但中台灣最大批發市場建國市場，今早整排豬肉攤仍無肉可賣，砧板上空無一物一片冷清。

有攤商說，由於國內豬肉大多需經過拍賣、屠宰後才會供應傳統市場，7日開放後，國內的肉品市場會在7日早上至傍晚這段時間進行拍賣，後續再進入屠宰程序，才會出現無肉可賣，因此，最快可望在今天下午的黃昏市場見到溫體豬，但大部分的傳統市場肉攤則是在8日（週六）上午開始販售國產豬。

請繼續往下閱讀...

建國市場內約80家豬肉攤中，有47家主打溫體豬肉，受禁宰令影響近乎全面停業，記者今晨實地走訪，只見長長一排攤位卻幾乎沒有攤商開張，部分攤位僅老闆在整理工具或清理冷凍庫，只有零星攤位還能看到老闆從冰櫃中取出冷凍肉，分裝給熟識配合的餐廳或小吃業者，這些都是疫情爆發前留下的最後庫存。

有攤商說，平常一天能賣3到20頭豬，營業額從1萬多元到近20萬元不等，如今停業半個月，不少人損失上百萬，連工資、攤租都難以負擔，所幸禁令解除後，國內拍賣及屠宰程序已在今日零星晨陸續進行，預計最快今（7日）傍晚的黃昏市場，就能見到首批新鮮溫體豬上架。

只有零星攤位還有冷凍庫存。（記者許國楨攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法