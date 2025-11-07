為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中大安肉品市場上午10點開始拍賣豬隻 豬肉攤明早才有豬肉可賣

    2025/11/07 12:40 記者歐素美／台中報導
    大安肉品市場7日上午10點開始拍賣豬隻。（大安區農會提供）

    大安肉品市場7日上午10點開始拍賣豬隻。（大安區農會提供）

    非洲豬瘟清零解封，台中市大安品市場今天上午10點開始拍賣並屠宰豬隻，由於運豬隻進場需消毒，時間略有延誤，但過程大致平順，菜市場的早市，豬肉攤一早仍無肉可賣，業者表示，除了黃昏市場肉攤，不然都明天才開賣豬肉。

    台中市梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，在政府嚴密清消管控下，疫情獲控制，並未擴散，禁運豬隻限令於昨天解除，並於今起恢復豬隻的屠宰。

    台中市大安肉品市場，今天上午10點開始進行豬隻的拍賣，並依客戶需求進行屠宰。大安區農會表示，由於進場的運豬車都要清潔消毒防疫，因此，進場時略有延遲，但大致都很平順，今天預計拍賣2270頭豬隻，至於是否當場屠宰，則視業者需求。

    大安區農會蔡建宗表示，截至今天中午前拍賣共成交629頭，標準豬95-155公斤，平均重126.0，單價98.0元；大於159.6公斤，佔31頭，平均重168.6，單價84.6元，豬隻價格還算平穩，與疫情前差不多。

    由於今天才恢復豬隻的拍賣屠宰，菜市場的豬肉攤今天幾乎都沒營業，不過，也有業者開始清理豬肉攤，準備迎接明天的開市；豬肉攤業者表示，因為今天才恢復豬隻拍賣及屠宰，早市的豬肉攤明天才有豬肉可賣，才會開始營業，黃昏市場的肉攤則今天就可營業。

    大安肉品市場進出運豬車都需清潔消毒。（大安區農會提供）

    大安肉品市場進出運豬車都需清潔消毒。（大安區農會提供）

