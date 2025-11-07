苗栗市綜合運動場要改建足球場 民眾質疑壓縮運動空間

苗栗市老人文康中心前運動場，將改為足球場加圍籬，遭民眾質疑壓縮運動空間。（記者張勳騰攝）

苗栗市貓裏山公園是市民健身休憩的主要去處，苗栗市公所於4年前才整修老人文康中心前的跑道，吸引不少民眾前往運動；惟有市民跟本報投訴，市公所準備將該綜合型運動場改為足球場，而且還要加圍籬，遭民眾質疑壓縮運動空間，而且不利日後童軍露營等活動舉辦，要求市公所三思，以免衍生民怨。苗栗市公所主秘杜英嘉回應，足球場設的是移動式防護網，而且屬穿透性也可拆下，不會影響視覺及舉辦相關活動。

苗栗市貓裏山公園老人文康中心前的運動場，擁有苗栗市少見的廣大草地綠坪，是不少市民的運動場所兼童軍露營場地，前市長邱鎮軍任內，向中央爭取1千萬經費，另自籌100萬推動苗栗市貓裏山樂齡親子運動空間計畫，改善老人文康中心周邊活動場域，並將運動場跑道整修，並於2021年10月啟用，提供親子休憩空間。

有市民跟本報投訴，指苗栗市公所再獲中央經費補助，準備將老人文康中心前的綜合運動場改為足球場，而且足球場還將設圍籬，防止足球彈出，民眾質疑目前在該處原設有小型的足球場，但使用率很低，目前要改設足球場，效益恐不彰。

民眾批評說，因該場地不時舉辦健行活動及童軍露營等相關活動，一旦設足球場圍籬，質疑將壓縮民眾活動及視覺空間，要求苗栗市公所審慎評估，以免市公所錯誤的決策，衍生民怨。

杜英嘉指出，市公所獲中央及自籌共約600萬經費設置兩座五人制的足球場，為了防止足球彈出，影響到運動的民眾，將設置移動式防護網，並非是施工時的「圍籬」，防護網屬穿透性，也不會影響民眾運動時視覺，要辦活動時，防護網隨時可移動拆除，不會影響其他活動舉辦。

杜英嘉表示，工程已發包，預計11月下旬開始施工，此次工程也將補植草皮，並設4盞探照燈，方便民眾夜間運動。

