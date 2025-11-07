搭普發1萬元熱潮！彰化GO購延至12/31 抽200萬電動車、iPhone 17

彰化GO購活動搭全民普發1萬元現金政策，時間再延一個月到今年12月底，最後一次抽獎也延到明年1月7日。（記者張聰秋攝）

全民普發1萬元現金掀起消費熱潮，各大銀行、電商搶推抽獎活動，地方政府也不落人後；彰化縣政府宣布，原本只到11月底的「彰化GO購」活動，延長至12月31日，希望鼓勵大家把錢花在彰化、抽到市價近200萬元的電動車、iPhone 17等大獎。

彰化GO購自9月1日開跑，只要在縣內商家單筆消費滿500元，憑發票或收據上網登錄，就能參加抽獎。縣府表示，活動延期一個月至12月底，登錄期限也延長到明年1月5日，並將於1月7日舉辦最後一次抽獎。

縣府指出，活動共有3次抽獎，每次都送出汽車大獎。第一次抽獎的SUZUKI NEW SWIFT，福興鄉施小姐只是在中部汽車鹿港營業所保養車子，花了1萬1590元就幸運中獎；第二次的SUZUKI JIMNY則由在彰化市消費3700多元的張小姐開回家。

至於壓軸的第三次抽獎，獎項更是讓人眼睛一亮，除了市價近200萬元的Kia EV6 Air增程版電動車外，還有黃金、現金、電子禮券、萬元大禮包等超值好禮，再加碼抽出1台SUZUKI JIMNY、100名現金1萬元以及iPhone 17等多項大獎。

縣府強調，活動再延就是要讓民眾花得開心、抽得過癮，更希望帶動縣內商圈買氣，替地方商家加溫買氣。

彰化GO購活動還有1台最大獎電動車（圖中）將在最後一次抽出。（記者張聰秋攝）

