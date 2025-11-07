為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    搭普發1萬元熱潮！彰化GO購延至12/31 抽200萬電動車、iPhone 17

    2025/11/07 12:00 記者張聰秋／彰化報導
    彰化GO購活動搭全民普發1萬元現金政策，時間再延一個月到今年12月底，最後一次抽獎也延到明年1月7日。（記者張聰秋攝）

    彰化GO購活動搭全民普發1萬元現金政策，時間再延一個月到今年12月底，最後一次抽獎也延到明年1月7日。（記者張聰秋攝）

    全民普發1萬元現金掀起消費熱潮，各大銀行、電商搶推抽獎活動，地方政府也不落人後；彰化縣政府宣布，原本只到11月底的「彰化GO購」活動，延長至12月31日，希望鼓勵大家把錢花在彰化、抽到市價近200萬元的電動車、iPhone 17等大獎。

    彰化GO購自9月1日開跑，只要在縣內商家單筆消費滿500元，憑發票或收據上網登錄，就能參加抽獎。縣府表示，活動延期一個月至12月底，登錄期限也延長到明年1月5日，並將於1月7日舉辦最後一次抽獎。

    縣府指出，活動共有3次抽獎，每次都送出汽車大獎。第一次抽獎的SUZUKI NEW SWIFT，福興鄉施小姐只是在中部汽車鹿港營業所保養車子，花了1萬1590元就幸運中獎；第二次的SUZUKI JIMNY則由在彰化市消費3700多元的張小姐開回家。

    至於壓軸的第三次抽獎，獎項更是讓人眼睛一亮，除了市價近200萬元的Kia EV6 Air增程版電動車外，還有黃金、現金、電子禮券、萬元大禮包等超值好禮，再加碼抽出1台SUZUKI JIMNY、100名現金1萬元以及iPhone 17等多項大獎。

    縣府強調，活動再延就是要讓民眾花得開心、抽得過癮，更希望帶動縣內商圈買氣，替地方商家加溫買氣。

    彰化GO購活動還有1台最大獎電動車（圖中）將在最後一次抽出。（記者張聰秋攝）

    彰化GO購活動還有1台最大獎電動車（圖中）將在最後一次抽出。（記者張聰秋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播