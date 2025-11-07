為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎縣副議長號召推動 跨縣市公益送暖今捐贈馬公石泉社區

    2025/11/07 11:56 記者劉禹慶／澎湖報導
    副議長藍凱元推動，讓跨縣市慈善團體物資進入澎湖。（記者劉禹慶攝）

    公益無界限，愛心零距離！由澎湖縣副議長藍凱元號召與推動，彰化縣幼瑩廣慈文教學會、博愛菁莪愛心會及台南市安平康復之家共同攜手，將滿載愛與關懷的物資運送至澎湖，今（7）日捐贈給馬公市石泉社區低收入戶及弱勢團體，為離島地區帶來滿滿暖意。

    「愛無距離•善無界限」跨縣市公益活動，今日在石泉里活動中心熱鬧登場，現場由長林文創教育基金會協助聯繫與統籌，石泉社區發展協會前理事長陳扶氣與現任理事長陳憬煌代表接受捐贈，並邀請地方貴賓與社區居民共同見證這份跨縣市的溫情。

    副議長藍凱元表示，感謝各界善心團體的雪中送炭，這場溫馨的活動展現出「愛無距離、善無界限」的精神。這份支持不僅補足了生活所需，更為離島弱勢家庭帶來關懷與鼓勵，同時也為「公部門資源有限、民力無窮」，寫下最佳註解，歡迎民間善心團體踴躍捐助物資，協助離島弱勢家庭，讓社會更為祥和快樂。

    藍凱元表示，將持續透過跨縣市的公益合作，讓愛的力量跨越海洋，傳遞到澎湖每一個需要幫助的角落，也期盼這份善意持續延伸，讓社區充滿溫暖，成為人們心中的希望火苗，照亮澎湖的每一個角落，不再有弱勢族群在社會陰暗角落哭泣，都能在澎湖這片樂土安居樂業。

    愛無距離•善無界限活動，跨縣市善心物資湧入馬公石泉社區。（記者劉禹慶攝）

